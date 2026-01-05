В Украине ввели единую форму билета для всего общественного транспорта

С 2026 года все билеты в общественном транспорте Украины — бумажные и электронные — должны содержать определенный перечень данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная Приказом Минразвития № 1066. Об этом сообщили в ведомстве.

Приказ реализует положения Закона Украины №3378-IX о введении электронного билета на автомобильном и городском электрическом транспорте.

«Единая форма билета — это базовый, но очень важный шаг к прозрачной и понятной системе пассажирских перевозок. Пассажир должен четко понимать, за что он платит, кто предоставляет услугу и каковы его права. Для государства и общин это – основа для учета, планирования и дальнейшей цифровизации транспорта. Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине», – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Виды транспорта, на которые распространяются требования

Приказ устанавливает единую форму билета для:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородных и международных автобусных маршрутов;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

Требования распространяются как на бумажные, так и на электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата являются равноценными и легитимными.

Обязательные реквизиты билета

Отныне все билеты должны содержать, в частности:

информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);

дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);

информацию о страховом договоре и страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

Подтверждение электронного билета

Ранее при оплате проезда в автоматизированных системах пассажир фактически имел только списание средств с банковской и транспортной карты без полноценного билета. Это создавало неудобства и не давало четкого подтверждения поездки.

Отныне электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами — так же, как и бумажный билет.

После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте или мобильному приложению, а также в личном электронном кабинете.

Таким образом, электронный билет становится понятным и законным подтверждением поездки, а не только фактом списания средств.

Особенности билетов для разных маршрутов

Для междугородных автобусных маршрутов билет должен содержать полную информацию о рейсе, в частности:

место и время пересадок;

продолжительность ожидания между рейсами.

Для международных перевозок установлено требование персонализации билета — с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортным документом, запретом передачи билета другому лицу и информацией о пересадках.

Для пригородных маршрутов предусмотрено оформление багажной квитанции в случае перевозки багажа.

Требования для городского электротранспорта

Впервые на нормативном уровне утверждены требования к билетам для:

трамваев;

троллейбусов;

метрополитена.

Электронный билет может быть доступен через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира.

Данные о страховании разрешено размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.

Следующий шаг — единый Smart Ticket

Ранее Минразвития также утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда (АСООП), которые должны обеспечить интероперабельность электронных билетов, в частности для обслуживания льготных категорий граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.