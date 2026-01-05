В Украине ввели единую форму билета для всего общественного транспорта
С 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная Приказом Минразвития № 1066. Об этом сообщили в ведомстве.
Приказ реализует положения Закона Украины №3378-IX о введении электронного билета на автомобильном и городском электрическом транспорте.
«Единая форма билета — это базовый, но очень важный шаг к прозрачной и понятной системе пассажирских перевозок. Пассажир должен четко понимать, за что он платит, кто предоставляет услугу и каковы его права. Для государства и общин это – основа для учета, планирования и дальнейшей цифровизации транспорта. Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине», – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
Виды транспорта, на которые распространяются требования
Приказ устанавливает единую форму билета для:
- городских и пригородных автобусных маршрутов;
- междугородных и международных автобусных маршрутов;
- трамваев и троллейбусов;
- метрополитена.
Требования распространяются как на бумажные, так и на электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата являются равноценными и легитимными.
Обязательные реквизиты билета
Отныне все билеты должны содержать, в частности:
- информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);
- регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);
- дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;
- данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);
- информацию о страховом договоре и страховщике;
- при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.
Подтверждение электронного билета
Ранее при оплате проезда в автоматизированных системах пассажир фактически имел только списание средств с банковской и транспортной карты без полноценного билета. Это создавало неудобства и не давало четкого подтверждения поездки.
Отныне электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами — так же, как и бумажный билет.
После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте или мобильному приложению, а также в личном электронном кабинете.
Таким образом, электронный билет становится понятным и законным подтверждением поездки, а не только фактом списания средств.
Особенности билетов для разных маршрутов
Для междугородных автобусных маршрутов билет должен содержать полную информацию о рейсе, в частности:
- место и время пересадок;
- продолжительность ожидания между рейсами.
Для международных перевозок установлено требование персонализации билета — с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортным документом, запретом передачи билета другому лицу и информацией о пересадках.
Для пригородных маршрутов предусмотрено оформление багажной квитанции в случае перевозки багажа.
Требования для городского электротранспорта
Впервые на нормативном уровне утверждены требования к билетам для:
- трамваев;
- троллейбусов;
- метрополитена.
Электронный билет может быть доступен через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира.
Данные о страховании разрешено размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.
Следующий шаг — единый Smart Ticket
Ранее Минразвития также утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда (АСООП), которые должны обеспечить интероперабельность электронных билетов, в частности для обслуживания льготных категорий граждан.
