В Україні запровадили єдину форму квитка для всього громадського транспорту

З 2026 року всі квитки в громадському транспорті України — паперові й електронні — мають містити визначений перелік даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року в Україні набула чинності нова єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, затверджена Наказом Мінрозвитку № 1066. Про це повідомили у відомстві.

Наказ реалізує положення Закону України №3378-IX щодо запровадження електронного квитка на автомобільному та міському електричному транспорті.

«Єдина форма квитка – це базовий, але дуже важливий крок до прозорої та зрозумілої системи пасажирських перевезень. Пасажир має чітко розуміти, за що він платить, хто надає послугу і які його права. Для держави та громад це – основа для обліку, планування та подальшої цифровізації транспорту. Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні», — зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Види транспорту, на які поширюються вимоги

Наказ встановлює єдину форму квитка для:

міських і приміських автобусних маршрутів;

міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати є рівноцінними та легітимними.

Обов’язкові реквізити квитка

Відтепер усі квитки мають містити, зокрема:

інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір — за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

інформацію про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Підтвердження електронного квитка

Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки.

Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами — так само, як і паперовий квиток.

Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті.

Таким чином, електронний квиток стає зрозумілим і законним підтвердженням поїздки, а не лише фактом списання коштів.

Особливості квитків для різних маршрутів

Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема:

місце та час пересадок;

тривалість очікування між рейсами.

Для міжнародних перевезень встановлено вимогу персоналізації квитка — із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та інформацією про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажу.

Вимоги для міського електротранспорту

Вперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для:

трамваїв;

тролейбусів;

метрополітену.

Електронний квиток може бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира.

Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

Наступний крок — єдиний Smart Ticket

Раніше Мінрозвитку також затвердило технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду (АСООП), які мають забезпечити інтероперабельність електронних квитків, зокрема для обслуговування пільгових категорій громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.