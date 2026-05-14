  1. В Украине

В Николаевской области мужчине назначили условный срок за «слив» координат ТЦК в Telegram и Viber

12:42, 14 мая 2026
Информация о передвижениях военных и полиции публиковалась в группе, насчитывающей более 2 тысяч участников.
Военнослужащие ТЦК и СП — это преимущественно военные с боевым опытом, многие из которых прошли фронт и имеют ранения. Препятствование их законной деятельности во время мобилизационных мероприятий влечет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщили в Черновицкий областной ТЦК и СП.

В Николаевской области суд вынес приговор мужчине, который через Telegram и Viber распространял информацию о местах работы групп оповещения ТЦК и правоохранителей.

По данным следствия, такие сообщения помогали военнообязанным избегать вручения повесток и затрудняли проведение мобилизационных мероприятий.

Правоохранители установили, что обвиняемый регулярно публиковал местонахождение представителей ТЦК и полиции в Первомайске и прилегающих населенных пунктах. Один из чатов, где размещалась эта информация, насчитывал более двух тысяч участников.

В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Также суд постановил конфисковать телефон, который использовался для публикации сообщений.

Николаев Телеграм ТЦК Viber

