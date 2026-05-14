На Миколаївщині чоловік отримав умовний термін за «злив» локацій ТЦК у Telegram і Viber

Військовослужбовці ТЦК та СП — це переважно військові з бойовим досвідом, багато з яких пройшли фронт і мають поранення. Перешкоджання їхній законній діяльності під час мобілізаційних заходів передбачає кримінальну відповідальність. Про це повідомили в Чернівецький обласний ТЦК та СП.

На Миколаївщині суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram і Viber поширював інформацію про місця роботи груп оповіщення ТЦК та правоохоронців.

За даними слідства, такі повідомлення допомагали військовозобов’язаним уникати вручення повісток та ускладнювали проведення мобілізаційних заходів.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений регулярно публікував локації представників ТЦК та поліції у Первомайську та прилеглих населених пунктах. Один із чатів, де розміщувалася ця інформація, налічував понад дві тисячі учасників.

У суді чоловік визнав свою вину. Йому призначили п’ять років позбавлення волі за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Також суд ухвалив конфіскувати телефон, який використовувався для публікації повідомлень.

