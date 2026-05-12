  1. Законодательство
  2. / Законодательство

Осужденным, которые пошли в ВСУ по контракту, хотят предоставить право на ежегодный отпуск и перевод в другие части

12:41, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Раде предлагают расширить права осужденных, которые пошли служить по контракту.
Осужденным, которые пошли в ВСУ по контракту, хотят предоставить право на ежегодный отпуск и перевод в другие части
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховную Раду внесли законопроект № 15225, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам инициаторов законопроекта, после принятия закона в мае 2024 года в ряды Вооруженных Сил Украины присоединились более 12 тысяч человек из учреждений исполнения наказаний.

В то же время за более чем 1,5 года применения этого механизма выявили ряд пробелов в законодательстве, которые, по мнению авторов инициативы, ограничивают права таких военнослужащих и создают неравенство по сравнению с другими категориями военных.

Это, в частности:

  • отсутствие у указанной категории военнослужащих права на отдельные виды отпусков (ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск после освобождения из плена), невозможность проходить отпуск для лечения по заключению военно-врачебной комиссии по месту жительства или по месту прохождения службы;
  • отсутствие механизма перевода (перемещения) указанной категории военнослужащих, в том числе тех, кто по заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии пригоден к службе в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны вследствие болезни или ранения (травмы, контузии, увечья), связанных с прохождением военной службы, выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины;
  • отсутствие отдельных оснований для увольнения с военной службы указанной категории военнослужащих (достижение предельного возраста пребывания на военной службе, освобождение из плена, инвалидность);
  • неурегулированный правовой статус военнослужащих-женщин из числа лиц, условно-досрочно освобожденных для прохождения военной службы по контракту: невозможность увольнения с военной службы в связи с беременностью или необходимостью ухода за ребенком, отсутствие права на отпуск в связи с беременностью и родами.

Для решения этой проблемы законопроект № 15225 предлагает предоставить военнослужащим из числа условно-досрочно освобожденных право на:

  • ежегодный основной отпуск;
  • дополнительный отпуск после освобождения из плена;
  • расширение мест прохождения отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии;
  • перевод в другие подразделения ВСУ;
  • расширение перечня оснований для прекращения (расторжения) контракта таких военнослужащих и увольнения их с военной службы.

Отдельно документ предлагает гарантировать военнослужащим-женщинам из этой категории право на отпуск в связи с беременностью и родами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект военные армия отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

Могут ли заблокировать счет за необновление военно-учетных данных — разъяснение процедуры

Неуплата штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных может стать основанием для блокировки банковских счетов.

Заправили бензин вместо дизеля: кто отвечает за испорченный автомобиль — водитель или АЗС

Ошибочная заправка автомобиля неправильным топливом может обернуться не только дорогим ремонтом, но и судебным спором об ответственности между водителем и АЗС.

Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]