Осужденным, которые пошли в ВСУ по контракту, хотят предоставить право на ежегодный отпуск и перевод в другие части

В Раде предлагают расширить права осужденных, которые пошли служить по контракту.

В Верховную Раду внесли законопроект № 15225, предусматривающий внесение изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

По словам инициаторов законопроекта, после принятия закона в мае 2024 года в ряды Вооруженных Сил Украины присоединились более 12 тысяч человек из учреждений исполнения наказаний.

В то же время за более чем 1,5 года применения этого механизма выявили ряд пробелов в законодательстве, которые, по мнению авторов инициативы, ограничивают права таких военнослужащих и создают неравенство по сравнению с другими категориями военных.

Это, в частности:

отсутствие у указанной категории военнослужащих права на отдельные виды отпусков (ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск после освобождения из плена), невозможность проходить отпуск для лечения по заключению военно-врачебной комиссии по месту жительства или по месту прохождения службы;

отсутствие механизма перевода (перемещения) указанной категории военнослужащих, в том числе тех, кто по заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии пригоден к службе в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны вследствие болезни или ранения (травмы, контузии, увечья), связанных с прохождением военной службы, выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины;

отсутствие отдельных оснований для увольнения с военной службы указанной категории военнослужащих (достижение предельного возраста пребывания на военной службе, освобождение из плена, инвалидность);

неурегулированный правовой статус военнослужащих-женщин из числа лиц, условно-досрочно освобожденных для прохождения военной службы по контракту: невозможность увольнения с военной службы в связи с беременностью или необходимостью ухода за ребенком, отсутствие права на отпуск в связи с беременностью и родами.

Для решения этой проблемы законопроект № 15225 предлагает предоставить военнослужащим из числа условно-досрочно освобожденных право на:

ежегодный основной отпуск;

дополнительный отпуск после освобождения из плена;

расширение мест прохождения отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии;

перевод в другие подразделения ВСУ;

расширение перечня оснований для прекращения (расторжения) контракта таких военнослужащих и увольнения их с военной службы.

Отдельно документ предлагает гарантировать военнослужащим-женщинам из этой категории право на отпуск в связи с беременностью и родами.

