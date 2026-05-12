Засудженим, які пішли в ЗСУ за контрактом, хочуть надати право на щорічну відпустку та переведення до інших частин

У Раді пропонують розширити права засуджених, які пішли служити за контрактом.

До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15225, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

За словами ініціаторів законопроєкту, після ухвалення закону у травні 2024 року до лав Збройних Сил України долучилися понад 12 тисяч осіб із установ виконання покарань.

Водночас за понад 1,5 роки застосування цього механізму виявили низку прогалин у законодавстві, які, на думку авторів ініціативи, обмежують права таких військовослужбовців та створюють нерівність порівняно з іншими категоріями військових.

Це зокрема:

відсутність у зазначеної категорії військовослужбовців права на окремі види відпусток (щорічну основну відпустку, додаткову відпустку після звільнення з полону), неможливість проводити відпустку для лікування за висновком військово-лікарської комісії за місцем проживання або за місцем проходження служби;

відсутність механізму переведення (переміщення) зазначеної категорії військовослужбовців, в тому числі тих, хто за висновком (постановою) військово-лікарської комісії придатні до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони внаслідок хвороби або поранення (травми, контузії, каліцтва), які повʼязані із проходженням військової служби або виконанням обовʼязків військової служби або із захистом Батьківщини;

відсутність окремих підстав для звільнення з військової служби зазначеної категорії військовослужбовців (досягнення граничного віку перебування на військовій службі, звільнення з полону, інвалідність);

неврегульований правовий статус військовослужбовців-жінок із числа осіб, звільнених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом: неможливість звільнення з військової служби у зв’язку з вагітністю чи потребою у догляді за дитиною, відсутність права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для вирішення цієї проблеми, законопроєкт № 15225 пропонує надати військовослужбовцям із числа умовно-достроково звільнених право на:

щорічну основну відпустку;

додаткову відпустку після звільнення з полону;

розширення місць проведення відпустки для лікування за висновком військово-лікарської комісії;

переведення до інших підрозділів ЗСУ;

розширення переліку підстав для припинення (розірвання) контракту таких військовослужбовців і звільнення їх з військової служби.

Окремо документ пропонує гарантувати військовослужбовцям-жінкам із цієї категорії права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

