  1. В Украине

Родители смогут получать информацию о дне ребенка в садике через «Мрія.Дошкілля»

13:18, 15 мая 2026
В шести областях Украины стартует пилотный проект «Мрія.Дошкілля», благодаря которому родители смогут получать информацию о дне ребенка, а воспитатели — вести цифровые журналы.
Министерство образования и науки сообщило, что государственная образовательная экосистема «Мрія» в ближайшее время начнет работать и в учреждениях дошкольного образования. В шести областях Украины стартует пилотный проект «Мрія.Дошкілля», который должен помочь упростить ежедневную работу детских садов, сократить объем бумажной документации и улучшить коммуникацию с родителями.

В рамках пилота детские сады будут тестировать функционал «Мрія.Дошкілля» в повседневной работе. На веб-портале и в мобильном приложении будут доступны цифровые журналы, профили групп, детей и педагогов. Система позволит вести учет посещаемости, планировать занятия и поддерживать связь с родителями.

В МОН отмечают, что это поможет педагогам быстрее выполнять рутинные задачи, а администрациям — эффективнее организовывать управленческие процессы и отчетность.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что «Мрія.Дошкілля» должна уменьшить бюрократическую нагрузку на воспитателей и дать им больше времени для работы с детьми.

«Для родителей — это прежде всего доступ к информации о том, как прошел день ребенка в детском саду. В условиях войны это также вопрос спокойствия, доверия и быстрой коммуникации с учреждением. Государство системно инвестирует в дошкольное образование — в безопасные пространства, оснащение и цифровые решения, которые улучшают ежедневный опыт детей, родителей и педагогов», — отметил министр.

Также в МОН сообщили, что родители смогут получать информацию об образовательном процессе, досуге и наблюдениях воспитателей за ребенком. По замыслу разработчиков, это поможет лучше понимать, как проходит день в детском саду, и снизит тревожность родителей.

Пилотный проект охватит 40 детских садов в Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях. К тестированию привлекут как учреждения в крупных городах, так и детские сады в отдаленных селах и прифронтовых громадах.

В МОН объясняют, что это позволит проверить работу системы в разных условиях и адаптировать ее для всех пользователей.

Пользование «Мрією» будет бесплатным для детских садов, педагогов и родителей и не потребует финансирования из местных бюджетов. После завершения пилотного этапа к системе сможет присоединиться любое учреждение дошкольного образования.

Для участия администрации детских садов уже могут оставлять заявки на сайте «Мрії».

В министерстве также напомнили, что ранее пилотирование «Мрії» уже проводилось во время запуска функционала для школ. Сейчас экосистема охватывает более 3650 учреждений общего среднего образования — это каждая четвертая школа в Украине. Полученный опыт планируют использовать и для внедрения цифровых решений в дошкольном образовании.

дети Минобразования

