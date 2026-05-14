В 40 детсадах стартует пилот «Мрія.Дошкілля»: что изменится для родителей и воспитателей

21:49, 14 мая 2026
Пилотный проект стартует в 40 учебных заведениях в шести областях и предусматривает цифровые инструменты для воспитателей, оповещения для родителей и функции на базе искусственного интеллекта.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в образовательной экосистеме «Мрія» появится отдельное направление для учреждений дошкольного образования — «Мрія.Дошкілля».

Пилотный проект стартует в 40 детских садах в разных регионах Украины, в частности в Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам Свириденко, новое направление позволит объединить дошкольное и школьное образование в единую цифровую экосистему, которая будет сопровождать ребенка от детского сада до завершения обучения.

В рамках «Мрія.Дошкілля» предусмотрены:

  • цифровые инструменты для учета посещаемости и отчетности;
  • планирование занятий в удобном формате;
  • конструктор конспектов с использованием искусственного интеллекта;
  • уведомления для родителей о дне ребенка в детском саду;
  • полезный контент для развития детей.

Правительство ожидает, что новые цифровые инструменты помогут воспитателям уделять больше времени детям, а родителям — лучше понимать, что происходит с ребенком во время пребывания в учебном заведении.

После завершения пилотного этапа «Мрія.Дошкілля» планируют сделать доступной для всех украинских детских садов.

