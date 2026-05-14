У 40 дитсадках стартує пілот «Мрія.Дошкілля»: що зміниться для батьків і вихователів
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в освітній екосистемі «Мрія» з’явиться окремий напрям для закладів дошкільної освіти — «Мрія.Дошкілля».
Пілотний проєкт стартує у 40 дитячих садках у різних регіонах України, зокрема в Одеській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За словами Свириденко, новий напрям дозволить об’єднати дошкільну та шкільну освіту в єдину цифрову екосистему, яка супроводжуватиме дитину від дитсадка до завершення навчання.
У межах «Мрія.Дошкілля» передбачені:
- цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності;
- планування занять у зручному форматі;
- конструктор конспектів із використанням штучного інтелекту;
- сповіщення для батьків про день дитини у садочку;
- корисний контент для розвитку дітей.
Уряд очікує, що нові цифрові інструменти допоможуть вихователям приділяти більше часу дітям, а батькам — краще розуміти, що відбувається з дитиною під час перебування у закладі освіти.
Після завершення пілотного етапу «Мрія.Дошкілля» планують зробити доступною для всіх українських дитячих садків.
