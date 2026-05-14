У 40 дитсадках стартує пілот «Мрія.Дошкілля»: що зміниться для батьків і вихователів

Пілотний проєкт стартує у 40 закладах дошкільної освіти в шести областях та передбачає цифрові інструменти для вихователів, сповіщення для батьків і функції на базі штучного інтелекту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в освітній екосистемі «Мрія» з’явиться окремий напрям для закладів дошкільної освіти — «Мрія.Дошкілля».

Пілотний проєкт стартує у 40 дитячих садках у різних регіонах України, зокрема в Одеській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами Свириденко, новий напрям дозволить об’єднати дошкільну та шкільну освіту в єдину цифрову екосистему, яка супроводжуватиме дитину від дитсадка до завершення навчання.

У межах «Мрія.Дошкілля» передбачені:

цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності;

планування занять у зручному форматі;

конструктор конспектів із використанням штучного інтелекту;

сповіщення для батьків про день дитини у садочку;

корисний контент для розвитку дітей.

Уряд очікує, що нові цифрові інструменти допоможуть вихователям приділяти більше часу дітям, а батькам — краще розуміти, що відбувається з дитиною під час перебування у закладі освіти.

Після завершення пілотного етапу «Мрія.Дошкілля» планують зробити доступною для всіх українських дитячих садків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.