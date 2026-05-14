  В Україні

У 40 дитсадках стартує пілот «Мрія.Дошкілля»: що зміниться для батьків і вихователів

21:49, 14 травня 2026
Пілотний проєкт стартує у 40 закладах дошкільної освіти в шести областях та передбачає цифрові інструменти для вихователів, сповіщення для батьків і функції на базі штучного інтелекту.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в освітній екосистемі «Мрія» з’явиться окремий напрям для закладів дошкільної освіти — «Мрія.Дошкілля».

Пілотний проєкт стартує у 40 дитячих садках у різних регіонах України, зокрема в Одеській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами Свириденко, новий напрям дозволить об’єднати дошкільну та шкільну освіту в єдину цифрову екосистему, яка супроводжуватиме дитину від дитсадка до завершення навчання.

У межах «Мрія.Дошкілля» передбачені:

  • цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності;
  • планування занять у зручному форматі;
  • конструктор конспектів із використанням штучного інтелекту;
  • сповіщення для батьків про день дитини у садочку;
  • корисний контент для розвитку дітей.

Уряд очікує, що нові цифрові інструменти допоможуть вихователям приділяти більше часу дітям, а батькам — краще розуміти, що відбувається з дитиною під час перебування у закладі освіти.

Після завершення пілотного етапу «Мрія.Дошкілля» планують зробити доступною для всіх українських дитячих садків.

