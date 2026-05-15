Батьки зможуть отримувати інформацію про день дитини в садочку через «Мрія.Дошкілля»

У шести областях України стартує пілотний проєкт «Мрія.Дошкілля», завдяки якому батьки зможуть отримувати інформацію про день дитини, а вихователі — вести цифрові журнали.

Міністерство освіти і науки повідомило, що державна освітня екосистема «Мрія» найближчим часом почне працювати і в закладах дошкільної освіти. У шести областях України стартує пілотний проєкт «Мрія.Дошкілля», який має допомогти спростити щоденну роботу дитячих садків, скоротити обсяг паперової документації та покращити комунікацію з батьками.

У межах пілоту дитячі садки тестуватимуть функціонал «Мрія.Дошкілля» у повсякденній роботі. На вебпорталі та в мобільному застосунку будуть доступні цифрові журнали, профілі груп, дітей і педагогів. Система дозволить вести облік відвідування, планувати заняття та підтримувати зв’язок із батьками.

У МОН зазначають, що це допоможе педагогам швидше виконувати рутинні завдання, а адміністраціям — ефективніше організовувати управлінські процеси та звітування.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що «Мрія.Дошкілля» має зменшити бюрократичне навантаження на вихователів і дати їм більше часу для роботи з дітьми.

«Для батьків — це насамперед доступ до інформації про те, як минув день дитини в садочку. В умовах війни це також питання спокою, довіри і швидкої комунікації із закладом. Держава системно інвестує в дошкільну освіту — у безпечні простори, оснащення й цифрові рішення, які покращують щоденний досвід дітей, батьків і педагогів», — зазначив міністр.

Також у МОН повідомили, що батьки зможуть отримувати інформацію про освітній процес, дозвілля та спостереження вихователів щодо дитини. За задумом розробників, це допоможе краще розуміти, як проходить день у садочку, та зменшить тривожність батьків.

Пілотний проєкт охопить 40 дитячих садків в Одеській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. До тестування долучать як заклади у великих містах, так і садочки у віддалених селах та прифронтових громадах.

У МОН пояснюють, що це дозволить перевірити роботу системи в різних умовах та адаптувати її для всіх користувачів.

Користування «Мрією» буде безкоштовним для дитячих садків, педагогів і батьків та не потребуватиме фінансування з місцевих бюджетів. Після завершення пілотного етапу до системи зможе приєднатися будь-який заклад дошкільної освіти.

Для участі адміністрації садочків уже можуть залишати заявки на сайті «Мрії».

У міністерстві також нагадали, що раніше пілотування «Мрії» вже проводили під час запуску функціоналу для шкіл. Наразі екосистема охоплює понад 3650 закладів загальної середньої освіти — це кожна четверта школа в Україні. Отриманий досвід планують використати і для впровадження цифрових рішень у дошкільній освіті.

