На Чернігівщини викрили командира військової частини, який створив «командний пункт на папері» для заробітку на виплатах

10:54, 14 серпня 2025
ДБР викрило схему фіктивних виплат у військовій частині на Чернігівщині.
На Чернігівщини викрили командира військової частини, який створив «командний пункт на папері» для заробітку на виплатах
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини з Чернігівщини та трьом його підлеглим, які, за даними слідства, організували схему незаконного отримання виплат військовослужбовцям, що нібито чергували у вигаданому «командному пункті».

У 2024 році командир створив на папері окремий штаб, до якого зарахували 14 військових. Фактично вони не виконували службових обов’язків, але майже рік отримували по 2 тис. грн за кожен «наряд». Частину грошей вони віддавали організаторам схеми.

Декілька військових виконували особисті завдання для командира — ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок та облаштовували квартиру сина.

Крім того, за даними ДБР, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини. Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

Збитки держави від цієї схеми перевищили 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:

  • командиру військової частини за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України.)
  • начальнику відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
  • старшому геодезисту відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
  • картографу картографічного відділу військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України

Наразі суд наклав арешти на майно фігурантів.

