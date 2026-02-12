  1. Законодавство
  2. / В Україні

Зеленський підписав закон про реформу житлової політики: нові механізми придбання, оренди та будівництва

19:26, 12 лютого 2026
Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики, який передбачає створення єдиної системи обліку житла та нові механізми забезпечення громадян житлом.
фото: nashemisto.dp.ua
фото: nashemisto.dp.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» № 4586-IX (законопроєкт №12377), який визначає вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди. Документ також запроваджує єдину житлову систему та передбачає реновацію застарілого житлового фонду.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що законопроєкт №12377, який змінює принципи житлової політики, був ухвалений Верховною Радою 13 січня в другому читанні та в цілому.

Документ було направлено на підпис Президенту України. Він передбачає запровадження цифрової системи обліку житлового фонду, яку інтегрують з іншими державними реєстрами. Як пояснила Олена Шуляк, це дозволить бачити, де саме розташоване житло, хто ним користується, на яких умовах і за якою вартістю.

За словами Шуляк, зберегти право на безкоштовну приватизацію зможуть лише військовослужбовці та члени їхніх сімей, працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для решти громадян передбачаються альтернативні механізми забезпечення житлом, зокрема соціальна оренда та державні і місцеві житлові програми.

Також законом закладаються засади для створення в Україні фонду соціального житла. Створення такого фонду дозволить громадам мати резервний житловий фонд для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив житло через бойові дії.

Крім того, ми писали, що закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Що зміниться з початком дії закону:

  • очікується покращення житлових умов для мільйонів громадян, включаючи ВПО;
  • створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;
  • залучення приватного капіталу до житлових проєктів;
  • правове підґрунтя для запровадження оренди комунального житла та оренди комунального житла з правом викупу;
  • житлова політика відповідатиме найкращим практикам ЄС. 

закон Володимир Зеленський

