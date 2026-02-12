Зеленский подписал закон о реформе жилищной политики: новые механизмы приобретения, аренды и строительства

Владимир Зеленский подписал закон об основных принципах жилищной политики, предусматривающий создание единой системы учета жилья и новые механизмы обеспечения граждан жильем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» № 4586-IX (законопроект №12377), который определяет требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды. Документ также вводит единую жилищную систему и предусматривает реновацию устаревшего жилищного фонда.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект №12377, который меняет принципы жилищной политики, был принят Верховной Радой 13 января во втором чтении и в целом.

Документ был направлен на подпись Президенту Украины. Он предусматривает внедрение цифровой системы учета жилищного фонда, которую интегрируют с другими государственными реестрами. Как пояснила Елена Шуляк, это позволит видеть, где именно расположено жилье, кто им пользуется, на каких условиях и по какой стоимости.

По словам Шуляк, сохранить право на бесплатную приватизацию смогут только военнослужащие и члены их семей, сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Для остальных граждан предусматриваются альтернативные механизмы обеспечения жильем, в частности социальная аренда и государственные и местные жилищные программы.

Также законом закладываются основы для создания в Украине фонда социального жилья. Создание такого фонда позволит громадам иметь резервный жилищный фонд для внутренне перемещенных лиц и тех, кто утратил жилье из-за боевых действий.

Кроме того, мы писали, что закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Что изменится с началом действия закона:

ожидается улучшение жилищных условий для миллионов граждан, включая ВПЛ;

создание прозрачной системы регистрации жилищных потребностей граждан для обеспечения оперативного реагирования на местном уровне;

привлечение частного капитала к жилищным проектам;

правовая основа для внедрения аренды коммунального жилья и аренды коммунального жилья с правом выкупа;

жилищная политика будет соответствовать лучшим практикам ЕС.

