  1. Законодательство
  2. / В Украине

Социальное жилье, аренда и ипотека: в Раде меняют подход к жилищной политике в Украине

13:18, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада приняла Закон об основных принципах жилищной политики.
Социальное жилье, аренда и ипотека: в Раде меняют подход к жилищной политике в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

13 января Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ определяет принципы государственной жилищной политики, требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила народный депутат Елена Шуляк, документ является рамочным и направлен на изменение подходов к формированию жилищной политики в Украине. Законопроект определяет распределение ответственности между государством, территориальными общинами, рынком жилья и финансово-кредитными инструментами, а также предусматривает различные механизмы обеспечения граждан жильем в зависимости от их жизненных обстоятельств.

Елена Шуляк отметила, что действующая система жилищных отношений в Украине до сих пор в значительной степени основывается на нормах Жилищного кодекса Украинской ССР 1983 года, который не соответствует современным вызовам.

По словам депутата, законопроект №12377 предусматривает комплексный подход к жилищной политике. Среди предлагаемых инструментов — развитие фонда социального жилья и жилья для доступной аренды, которое будет оставаться в публичной собственности, внедрение револьверных жилищных фондов, использование ипотечных и кредитных программ для граждан с целью обеспечения возможности приобретения жилья при поддержке государства, а также механизмы публично-частного партнерства.

Также отмечается, что принятие данного законопроекта является одним из обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и соответствует подходам, применяемым в странах Европейского Союза, где жилищная политика сочетает социальную аренду, муниципальное жилье и финансовые инструменты поддержки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине завершился прием заявок на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, 25 территориальных общин из разных регионов страны выразили желание присоединиться к инициативе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]