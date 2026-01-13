Социальное жилье, аренда и ипотека: в Раде меняют подход к жилищной политике в Украине

Верховная Рада приняла Закон об основных принципах жилищной политики.

13 января Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ определяет принципы государственной жилищной политики, требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.

Как сообщила народный депутат Елена Шуляк, документ является рамочным и направлен на изменение подходов к формированию жилищной политики в Украине. Законопроект определяет распределение ответственности между государством, территориальными общинами, рынком жилья и финансово-кредитными инструментами, а также предусматривает различные механизмы обеспечения граждан жильем в зависимости от их жизненных обстоятельств.

Елена Шуляк отметила, что действующая система жилищных отношений в Украине до сих пор в значительной степени основывается на нормах Жилищного кодекса Украинской ССР 1983 года, который не соответствует современным вызовам.

По словам депутата, законопроект №12377 предусматривает комплексный подход к жилищной политике. Среди предлагаемых инструментов — развитие фонда социального жилья и жилья для доступной аренды, которое будет оставаться в публичной собственности, внедрение револьверных жилищных фондов, использование ипотечных и кредитных программ для граждан с целью обеспечения возможности приобретения жилья при поддержке государства, а также механизмы публично-частного партнерства.

Также отмечается, что принятие данного законопроекта является одним из обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и соответствует подходам, применяемым в странах Европейского Союза, где жилищная политика сочетает социальную аренду, муниципальное жилье и финансовые инструменты поддержки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине завершился прием заявок на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, 25 территориальных общин из разных регионов страны выразили желание присоединиться к инициативе.

