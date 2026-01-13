  1. Законодавство
  2. / В Україні

Соціальне житло, оренда і іпотека: у Раді змінюють підхід до житлової політики в Україні

13:18, 13 січня 2026
Верховна Рада прийняла Закон про основні засади житлової політики.
13 січня Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики». Документ визначає принципи державної житлової політики, вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди.

Як повідомила народна депутатка Олена Шуляк, документ є рамковим і має на меті змінити підходи до формування житлової політики в Україні. Законопроєкт визначає розподіл відповідальності між державою, територіальними громадами, ринком житла та фінансово-кредитними інструментами, а також передбачає різні механізми забезпечення громадян житлом залежно від їхніх життєвих обставин.

Олена Шуляк зазначила, що чинна система житлових відносин в Україні досі значною мірою ґрунтується на нормах Житлового кодексу Української РСР 1983 року, який не відповідає сучасним викликам.

За словами депутатки, законопроєкт №12377 передбачає комплексний підхід до житлової політики. Серед інструментів, які пропонуються, — розвиток фонду соціального житла та житла для доступної оренди, що залишатиметься у публічній власності, запровадження револьверних житлових фондів, використання іпотечних і кредитних програм для громадян, щоб забезпечити можливість купувати житло за підтримки держави, а також механізми публічно-приватного партнерства.

Також зазначається, що ухвалення цього законопроєкту є одним із зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility і відповідає підходам, які застосовуються в країнах Європейського Союзу, де житлова політика поєднує соціальну оренду, муніципальне житло та фінансові інструменти підтримки.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що в Україні завершився прийом заявок на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, 25 територіальних громад із різних регіонів країни виявили бажання долучитися до ініціативи.

Верховна Рада України законопроект

