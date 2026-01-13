  1. В Україні

25 громад готові взяти участь в експерименті зі створення муніципального орендного житла

10:54, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
25 громад подали заявки на участь у пілотному проєкті зі створення муніципального орендного житла для ВПО, ветеранів, багатодітних родин тощо.
25 громад готові взяти участь в експерименті зі створення муніципального орендного житла
Фото: vmr.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні завершився прийом заявок на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, 25 територіальних громад із різних регіонів країни виявили бажання долучитися до ініціативи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Подані пропозиції перебувають на етапі розгляду та оцінювання, що стане фінальним кроком першої фази реалізації проєкту. Координацію процесу здійснює Мінрозвитку.

Проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься за ставками, нижчими за ринкові. Насамперед житло призначене для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю, а також працівників соціальної та критичної інфраструктури.

Після завершення пілотної фази механізм планують масштабувати на всю країну з урахуванням отриманого практичного досвіду.

Географія заявників охоплює громади різного масштабу — від обласних центрів до малих і середніх тергромад. Серед них — сім обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький та Полтава. Загалом заявки надійшли з Полтавської, Львівської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської, Харківської, Житомирської та Одеської областей.

Окремо заявки подали громади, території яких наразі перебувають у тимчасовій окупації. Зокрема, Сіверськодонецька міська військова адміністрація та Бахмутська міська рада запропонували реалізувати проєкти на територіях інших громад.

Оцінювання заявок у січні здійснюватиме спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, а також Команди підтримки реформ. Представники Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку залучені як незалежні спостерігачі.

Заявки оцінюватимуть за 16 критеріями, об’єднаними у три блоки: технічна готовність і земельні питання, інфраструктурна доступність («правило 500 метрів»), а також фінансова спроможність і демографічна потреба. За підсумками другого етапу, який передбачає презентацію проєктів і виїзди на місця, комісія відбере від трьох до п’яти громад для участі у пілотній фазі.

Пілотний проєкт за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської Комісії розрахований на два роки. Загальний обсяг фінансування становить 100 млн євро, з яких половина — кредитні кошти, половина — грант. Житло залишатиметься у комунальній власності, не підлягатиме приватизації та передбачатиме повне облаштування для проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Україна пільги громадяни ВПО нерухомість Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]