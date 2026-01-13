25 громад готові взяти участь в експерименті зі створення муніципального орендного житла

25 громад подали заявки на участь у пілотному проєкті зі створення муніципального орендного житла для ВПО, ветеранів, багатодітних родин тощо.

Фото: vmr.gov.ua

В Україні завершився прийом заявок на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, 25 територіальних громад із різних регіонів країни виявили бажання долучитися до ініціативи.

Подані пропозиції перебувають на етапі розгляду та оцінювання, що стане фінальним кроком першої фази реалізації проєкту. Координацію процесу здійснює Мінрозвитку.

Проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься за ставками, нижчими за ринкові. Насамперед житло призначене для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю, а також працівників соціальної та критичної інфраструктури.

Після завершення пілотної фази механізм планують масштабувати на всю країну з урахуванням отриманого практичного досвіду.

Географія заявників охоплює громади різного масштабу — від обласних центрів до малих і середніх тергромад. Серед них — сім обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький та Полтава. Загалом заявки надійшли з Полтавської, Львівської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської, Харківської, Житомирської та Одеської областей.

Окремо заявки подали громади, території яких наразі перебувають у тимчасовій окупації. Зокрема, Сіверськодонецька міська військова адміністрація та Бахмутська міська рада запропонували реалізувати проєкти на територіях інших громад.

Оцінювання заявок у січні здійснюватиме спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, а також Команди підтримки реформ. Представники Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку залучені як незалежні спостерігачі.

Заявки оцінюватимуть за 16 критеріями, об’єднаними у три блоки: технічна готовність і земельні питання, інфраструктурна доступність («правило 500 метрів»), а також фінансова спроможність і демографічна потреба. За підсумками другого етапу, який передбачає презентацію проєктів і виїзди на місця, комісія відбере від трьох до п’яти громад для участі у пілотній фазі.

Пілотний проєкт за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської Комісії розрахований на два роки. Загальний обсяг фінансування становить 100 млн євро, з яких половина — кредитні кошти, половина — грант. Житло залишатиметься у комунальній власності, не підлягатиме приватизації та передбачатиме повне облаштування для проживання.

