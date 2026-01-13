25 громад готовы принять участие в эксперименте по созданию муниципального арендного жилья

25 громад подали заявки на участие в пилотном проекте по созданию муниципального арендного жилья для ВПЛ, ветеранов, многодетных семей и тому подобное.

В Украине завершился прием заявок на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, 25 территориальных громад из разных регионов страны изъявили желание присоединиться к инициативе.

Поданные предложения находятся на этапе рассмотрения и оценки, что станет финальным шагом первой фазы реализации проекта. Координацию процесса осуществляет Минразвития.

Проект предусматривает строительство муниципального арендного жилья, которое будет находиться в собственности громад и предоставляться по ставкам ниже рыночных. В первую очередь жилье предназначено для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, многодетных семей, людей с инвалидностью, а также работников социальной и критической инфраструктуры.

После завершения пилотной фазы механизм планируют масштабировать на всю страну с учетом полученного практического опыта.

География заявителей охватывает громады разного масштаба — от областных центров до малых и средних территориальных громад. Среди них — семь областных центров: Львов, Житомир, Николаев, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий и Полтава. В целом заявки поступили из Полтавской, Львовской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской, Харьковской, Житомирской и Одесской областей.

Отдельно заявки подали громады, территории которых в настоящее время находятся во временной оккупации. В частности, Северодонецкая городская военная администрация и Бахмутский городской совет предложили реализовать проекты на территориях других громад.

Оценивание заявок в январе будет осуществлять специальная комиссия с участием представителей Минразвития, Минфина, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, а также Команды поддержки реформ. Представители Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка привлечены как независимые наблюдатели.

Заявки будут оцениваться по 16 критериям, объединенным в три блока: техническая готовность и земельные вопросы, инфраструктурная доступность («правило 500 метров»), а также финансовая состоятельность и демографическая потребность. По итогам второго этапа, который предусматривает презентацию проектов и выезды на места, комиссия отберет от трех до пяти громад для участия в пилотной фазе.

Пилотный проект при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской Комиссии рассчитан на два года. Общий объем финансирования составляет 100 млн евро, из которых половина — кредитные средства, половина — грант. Жилье будет оставаться в коммунальной собственности, не подлежать приватизации и предусматривать полное обустройство для проживания.

