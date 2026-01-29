В Україні запустять цифрову систему про житловий фонд, яку інтегрують з іншими реєстрами

Система буде інтегрована з іншими реєстрами й бачитиме всі дані про особу, яка хоче поліпшити свої житлові умови або отримати житло.

Ухвалений Верховною Радою та направлений на підпис Президенту законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики» передбачає створення в Україні великої цифрової системи, до якої внесуть всю інформацію про житловий фонд громади, держави, приватного сектора.

Як вказала народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, нова цифрова система об’єднає інформацію про весь житловий фонд — комунальний, державний і приватний. За словами Шуляк, реєстр дозволить бачити, де саме розташоване житло, хто ним користується, на яких умовах і за якою ціною.

«Система буде інтегрована з іншими реєстрами й бачитиме всі дані про особу, яка хоче поліпшити свої житлові умови або отримати житло. Таким чином після аналізу даних конкретної сім'ї чи людини система пропонуватиме найкраще рішення. Комусь буде запропоновано пільгову іпотеку, а комусь - соціальне житло в оренду за доступною ціною», — пояснила Шуляк.

У Комітеті наголошують, що створення такого реєстру потребуватиме значної роботи, однак держава має для цього необхідний досвід.

«Звичайно, ще потрібно дуже багато працювати над тим, щоб така система була технічно створена в Україні, але сьогодні ми, як цифрова держава, яка входить у топ-5 країн світу за рівнем цифровізації, з такими речами ми точно впораємося»», — підкреслила народна депутатка.

