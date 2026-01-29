  1. В Україні

В Україні запустять цифрову систему про житловий фонд, яку інтегрують з іншими реєстрами

22:54, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Система буде інтегрована з іншими реєстрами й бачитиме всі дані про особу, яка хоче поліпшити свої житлові умови або отримати житло.
В Україні запустять цифрову систему про житловий фонд, яку інтегрують з іншими реєстрами
Ілюстративне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвалений Верховною Радою та направлений на підпис Президенту законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики» передбачає створення в Україні великої цифрової системи, до якої внесуть всю інформацію про житловий фонд громади, держави, приватного сектора.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказала народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, нова цифрова система об’єднає інформацію про весь житловий фонд — комунальний, державний і приватний. За словами Шуляк, реєстр дозволить бачити, де саме розташоване житло, хто ним користується, на яких умовах і за якою ціною.

«Система буде інтегрована з іншими реєстрами й бачитиме всі дані про особу, яка хоче поліпшити свої житлові умови або отримати житло. Таким чином після аналізу даних конкретної сім'ї чи людини система пропонуватиме найкраще рішення. Комусь буде запропоновано пільгову іпотеку, а комусь - соціальне житло в оренду за доступною ціною», — пояснила Шуляк.

У Комітеті наголошують, що створення такого реєстру потребуватиме значної роботи, однак держава має для цього необхідний досвід.

«Звичайно, ще потрібно дуже багато працювати над тим, щоб така система була технічно створена в Україні, але сьогодні ми, як цифрова держава, яка входить у топ-5 країн світу за рівнем цифровізації, з такими речами ми точно впораємося»», — підкреслила народна депутатка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України нерухомість оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]