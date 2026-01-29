  1. В Украине

В Украине запустят цифровую систему жилищного фонда, которую интегрируют с другими реестрами

22:54, 29 января 2026
Система будет интегрирована с другими реестрами и будет видеть все данные о лице, которое хочет улучшить свои жилищные условия или получить жилье.
В Украине запустят цифровую систему жилищного фонда, которую интегрируют с другими реестрами
Иллюстративное изображение
Принятый Верховной Радой и направленный на подпись Президенту законопроект 12377 «Об основных принципах жилищной политики» предусматривает создание в Украине масштабной цифровой системы, в которую будет внесена вся информация о жилищном фонде общин, государства и частного сектора.

Как отметила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, новая цифровая система объединит информацию обо всем жилищном фонде — коммунальном, государственном и частном. По словами Шуляк, реестр позволит видеть, где именно расположено жилье, кто им пользуется, на каких условиях и по какой цене.

«Система будет интегрирована с другими реестрами и будет видеть все данные о лице, которое хочет улучшить свои жилищные условия или получить жилье. Таким образом, после анализа данных конкретной семьи или человека система будет предлагать оптимальное решение. Кому-то будет предложена льготная ипотека, а кому-то — социальное жилье в аренду по доступной цене», — пояснила Шуляк.

В Комитете подчеркивают, что создание такого реестра потребует значительной работы, однако государство обладает необходимым для этого опытом.

«Конечно, еще предстоит очень много работать над тем, чтобы такая система была технически создана в Украине, но сегодня мы, как цифровое государство, входящее в топ-5 стран мира по уровню цифровизации, с такими задачами точно справимся», — подчеркнула народный депутат.

