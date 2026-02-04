Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Службове житло в Україні матиме виключно тимчасовий статус і надаватиметься лише на період виконання службових обов’язків, що покликано запобігти виведенню житлового фонду з комунальної власності, яке раніше відбувалося через приватизацію службового житла. У зв’язку з цим закон скасовує безкоштовну приватизацію житла для більшості громадян. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт «Про основні засади житлової політики» було направлено на підпис Президенту України. Цей закон передбачає запровадження цифрової системи обліку житлового фонду, яку інтегрують з іншими державними реєстрами. Як пояснила Олена Шуляк, це дозволить бачити, де саме розташоване житло, хто ним користується, на яких умовах і за якою вартістю.

За словами Олени Шуляк, зберегти право на безкоштовну приватизацію зможуть лише військовослужбовці та члени їхніх сімей, працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для решти громадян передбачаються альтернативні механізми забезпечення житлом, зокрема соціальна оренда та державні і місцеві житлові програми.

Також законом закладаються засади для створення в Україні фонду соціального житла. Створення такого фонду дозволить громадам мати резервний житловий фонд для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто втратив житло через бойові дії.

Крім того, планується розширення фінансування програми «єОселя» за рахунок місцевих та регіональних бюджетів.

Що зміниться з початком дії закону:

очікується покращення житлових умов для мільйонів громадян, включаючи ВПО;

створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;

залучення приватного капіталу до житлових проєктів;

правове підґрунтя для запровадження оренди комунального житла та оренди комунального житла з правом викупу;

житлова політика відповідатиме найкращим практикам ЄС.

Серед запропонованих інструментів також розвиток фонду соціального житла та житла для доступної оренди, яке залишатиметься у публічній власності, створення револьверних житлових фондів, застосування іпотечних та кредитних програм для громадян з метою забезпечення можливості придбання житла за державної підтримки, а також впровадження механізмів публічно-приватного партнерства.

Нагадаємо, в Україні завершився прийом заявок на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. До ініціативи долучилися 25 територіальних громад із різних регіонів країни, які висловили готовність брати участь у реалізації проєкту.

Його метою є будівництво муніципального орендного житла, що перебуватиме у власності громад і надаватиметься мешканцям за ставками, нижчими за ринкові. Насамперед таке житло планують спрямувати для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю, а також працівників соціальної та критичної інфраструктури.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроєкт №12377, який змінює принципи житлової політики, був ухвалений Верховною Радою 13 січня в другому читанні та в цілому.

