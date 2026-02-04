Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Служебное жильё в Украине будет иметь исключительно временный статус и предоставляться только на период выполнения служебных обязанностей, что направлено на предотвращение вывода жилого фонда из коммунальной собственности, который ранее происходил через приватизацию служебного жилья. В связи с этим закон отменяет бесплатную приватизацию жилья для большинства граждан. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олена Шуляк.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что принятый Верховной Радой законопроект «Об основных принципах жилищной политики» был направлен на подпись Президенту Украины. Этот закон предусматривает внедрение цифровой системы учёта жилищного фонда, которая будет интегрирована с другими государственными реестрами. Как объяснила Елена Шуляк, это позволит видеть, где именно расположено жильё, кто им пользуется, на каких условиях и по какой стоимости.

По словам Олены Шуляк, сохранить право на бесплатную приватизацию смогут только военнослужащие и члены их семей, сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки. Для остальных граждан предусмотрены альтернативные механизмы обеспечения жильём, в частности социальная аренда и государственные и местные жилищные программы.

Также законом закладываются основы для создания в Украине фонда социального жилья. Создание такого фонда позволит общинам иметь резервный жилищный фонд для внутренне перемещённых лиц и тех, кто потерял жильё из-за боевых действий.

Кроме того, планируется расширение финансирования программы «єОлеся» за счёт местных и региональных бюджетов.

Что изменится с началом действия закона:

ожидается улучшение жилищных условий для миллионов граждан, включая ВПО;

создание прозрачной системы регистрации жилищных потребностей граждан для обеспечения оперативного реагирования на местном уровне;

привлечение частного капитала в жилищные проекты;

правовая основа для введения аренды коммунального жилья и аренды коммунального жилья с правом выкупа;

жилищная политика будет соответствовать лучшим практикам ЕС.

Среди предложенных инструментов также развитие фонда социального жилья и жилья для доступной аренды, которое останется в публичной собственности, создание револьверных жилищных фондов, применение ипотечных и кредитных программ для граждан с целью обеспечения возможности приобретения жилья при поддержке государства, а также внедрение механизмов публично-частного партнёрства.

Напомним, Украине завершился приём заявок на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. К инициативе присоединились 25 территориальных громад из разных регионов страны, которые выразили готовность участвовать в реализации проекта.

Его цель — строительство муниципального арендного жилья, которое будет находиться в собственности громад и предоставляться жителям по ставкам ниже рыночных. В первую очередь такое жильё планируют предназначить для внутренне перемещённых лиц, ветеранов, многодетных семей, людей с инвалидностью, а также работников социальной и критической инфраструктуры.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект № 12377, который изменяет принципы жилищной политики, был принят Верховной Радой 13 января во втором чтении и в целом.

