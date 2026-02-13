В Україні запровадять соціальну оренду з компенсацією та цифровий облік заяв: які ключові зміни житлової реформи

В Україні стартує нова житлова реформа, яка передбачає соціальну оренду, електронний облік громадян, створення операторів житла та розширення можливостей для інвестицій у житловий сектор.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4586-IX (законопроєкт №12377), що стосується змін у сфері житлової політики. Документ розробило Міністерство розвитку громад та територій.

Закон визначає нові підходи до формування житлової політики та передбачає інструменти її реалізації. Зокрема, йдеться про розвиток соціальної та доступної оренди, створення операторів соціального й доступного житла, а також механізми залучення інвестицій і впровадження державно-приватного партнерства у житловій сфері. Про це повідомили у Мінрозвитку.

“Наше завдання — зробити житло доступнішим для людей, поєднати різні механізми його забезпечення, оновити житловий фонд і створити зрозумілі та прозорі правила для інвесторів. Ухвалення цього Закону фактично запускає нову житлову політику. Ми відмовляємося від застарілих підходів і формуємо систему, у центрі якої — потреби людини та реальні інструменти доступу до житла. Це також сигнал громадам і міжнародним партнерам, що Україна забезпечує передбачувані правила гри та готова масштабувати інвестиції у житловий сектор”, – зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Закон змінює підходи до формування житлової політики та передбачає оновлення чинної системи регулювання у цій сфері. Документ визначає нові правила та механізми розвитку житлового сектору.

Окремі положення стосуються цифровізації процесів і запровадження електронного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Закон формує сучасну нормативну рамку для реалізації права людини на житло та передбачає:

створення інституту соціальної (доступної) оренди з можливістю компенсації до 100% орендної плати в залежності від соціального статусу, рівня доходів та майнового стану людини чи сім'ї;

формування фондів житла для оренди за доступну плату, без можливості його приватизації, або відчуження у приватну власність;

запровадження системи операторів соціального житла – неприбуткових організацій, відповідальних за управління таким житлом і надання його в оренду;

запровадження операторів доступного житла – юридичних осіб, які будуватимуть та управлятимуть таким житлом;

розвиток інвестицій та публічно-приватного партнерства у житловій сфері;

автоматизацію та цифровізацію процесів житлової політики, щоб кожна людина могла швидко й прозоро користуватися державними інструментами для оренди, будівництва або придбання житла;

черга на житло залишиться, але вона стане цифровою. Усі заявки громадян оброблятимуться в Єдиній електронній інформаційно-аналітичній системі. Це дасть змогу автоматизувати процес, уникнути чиновницького втручання та пришвидшити розгляд заяв. Громадяни зможуть бачити свій статус, отримувати пропозиції, користуватися відкритою інформацією про програми та фонди доступного житла.

