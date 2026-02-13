В Украине введут социальную аренду с компенсацией и цифровой учет заявлений: какие ключевые изменения жилищной реформы

В Украине стартует новая жилищная реформа, предполагающая социальную аренду, электронный учет граждан, создание операторов жилья и расширение возможностей для инвестиций в жилищный сектор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4586-IX (законопроект №12377), который касается изменений в сфере жилищной политики. Документ разработало Министерство развития громад и территорий.

Закон определяет новые подходы к формированию жилищной политики и предусматривает инструменты её реализации. В частности, речь идёт о развитии социальной и доступной аренды, создании операторов социального и доступного жилья, а также механизмах привлечения инвестиций и внедрения государственно-частного партнёрства в жилищной сфере. Об этом сообщили в Минразвития.

«Наша задача — сделать жильё более доступным для людей, объединить различные механизмы его обеспечения, обновить жилищный фонд и создать понятные и прозрачные правила для инвесторов. Принятие этого Закона фактически запускает новую жилищную политику. Мы отказываемся от устаревших подходов и формируем систему, в центре которой — потребности человека и реальные инструменты доступа к жилью. Это также сигнал громадам и международным партнёрам, что Украина обеспечивает предсказуемые правила игры и готова масштабировать инвестиции в жилищный сектор», – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Закон меняет подходы к формированию жилищной политики и предусматривает обновление действующей системы регулирования в этой сфере. Документ определяет новые правила и механизмы развития жилищного сектора.

Отдельные положения касаются цифровизации процессов и внедрения электронного учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Закон формирует современную нормативную рамку для реализации права человека на жильё и предусматривает:

создание института социальной (доступной) аренды с возможностью компенсации до 100% арендной платы в зависимости от социального статуса, уровня доходов и имущественного положения человека или семьи;

формирование фондов жилья для аренды по доступной плате, без возможности его приватизации или отчуждения в частную собственность;

внедрение системы операторов социального жилья — некоммерческих организаций, ответственных за управление таким жильём и предоставление его в аренду;

внедрение операторов доступного жилья — юридических лиц, которые будут строить и управлять таким жильём;развитие инвестиций и публично-частного партнёрства в жилищной сфере;

автоматизацию и цифровизацию процессов жилищной политики, чтобы каждый человек мог быстро и прозрачно пользоваться государственными инструментами для аренды, строительства или приобретения жилья;

очередь на жильё останется, но она станет цифровой. Все заявки граждан будут обрабатываться в Единой электронной информационно-аналитической системе. Это позволит автоматизировать процесс, избежать чиновничьего вмешательства и ускорить рассмотрение заявлений. Граждане смогут видеть свой статус, получать предложения, пользоваться открытой информацией о программах и фондах доступного жилья.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект №12377, который меняет принципы жилищной политики, был принят Верховной Радой 13 января во втором чтении и в целом.

Кроме того, мы писали, что закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «еОселя».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.