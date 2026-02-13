  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украинцы, которые арендуют жилье 10 лет, смогут выкупить квартиру

13:36, 13 февраля 2026
Украинцы, более 10 лет проживающие в государственном или коммунальном жилье, смогут заключить договор аренды с правом выкупа по рыночной цене.
В Украине меняются правила в сфере жилищной политики. Как известно, Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» №4751-IX. Документ отменяет Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, полностью обновляя подход к управлению, аренде и приобретению жилья.

Одним из новых механизмов является аренда жилья с правом выкупа. Это жильё, которое после десяти лет аренды можно будет получить в собственность.

Украинцы, которые проживают в жилье из государственного или коммунального фонда более 10 лет, получили возможность заключать договор аренды с правом выкупа. Речь идёт не о социальном жилье, а об обычных объектах. Важно, что такая покупка осуществляется исключительно по рыночной цене — более низкая стоимость не допускается. Средства, поступающие от аренды с выкупом, направляются исключительно в специальный револьверный фонд.

Этот фонд используется для нового строительства жилья или его содержания. Все доходы фиксируются отдельно и проходят обязательный аудит, что обеспечивает прозрачность использования средств. Аренда с правом выкупа — лишь один из механизмов, с помощью которых государство поддерживает граждан в обеспечении жильём. Украинцы, данные о которых внесены в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, могут построить, купить или арендовать жильё при поддержке государства или органов местного самоуправления.

Финансовая помощь может предоставляться в форме льготных долгосрочных кредитов, компенсации расходов на приобретение жилья или уплату паевых взносов в жилищно-строительных кооперативах. Также возможно предоставление жилья в пользование на условиях финансового лизинга.

Размер поддержки определяется с учётом количества членов семьи и других нормативов. Если используется государственный бюджет, порядок предоставления помощи утверждает Кабинет Министров, а в случае использования местных средств — местная власть.

Подчёркивается, что государственная помощь предоставляется только один раз, если иное не предусмотрено законом. Она считается использованной с момента, когда лицо приобретает право собственности на жильё.

Отметим, что новый закон о жилищной политике предусматривает внедрение в Украине механизма социальной аренды с возможностью компенсации расходов, а также создание цифровой системы учёта заявлений граждан.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «еОселя».

Как сообщалось, законопроект №12377, который изменяет принципы жилищной политики, был принят Верховной Радой 13 января во втором чтении и в целом.

закон Украина аренда

