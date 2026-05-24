У Тернополі 46-річний чоловік застрелився у вбиральні ТЦК — поліція

Військовозобов’язаний вчинив самогубство із використанням вогнепальної зброї.

У Тернополі на території ТЦК виявили мертвим 46-річного чоловіка. Поліція розслідує обставини смерті.

Як повідомили правоохоронці, 23 травня до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні вбиральні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За попередніми даними, того ж дня його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За інформацією поліції, чоловік зайшов до вбиральні, де, ймовірно, вчинив самогубство із використанням вогнепальної зброї.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

