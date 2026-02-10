Суд в Хмельницкой области оштрафовал работника ТЦК на 17 тысяч за отсутствие видеозаписи во время оповещения

Военнослужащий не зафиксировал общение с гражданином, что суд расценил как небрежное отношение к службе.

Волочисский районный суд Хмельницкой области признал виновным военнослужащего ТЦК и СП в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода. Во время проведения мероприятий оповещения он не осуществил обязательную видеофиксацию общения с гражданином, как того требует инструкция Министерства обороны.

Как следует из материалов дела №671/1999/25, младший сержант, определенный приказом начальника ТЦК и СП старшим группы оповещения, 2 сентября 2025 года во время проведения мероприятий оповещения не обеспечил видеозапись общения с гражданином. Событие произошло около 7:00 утра по месту проживания лица, которое оповещали.

Суд пришел к выводу, что такими действиями военнослужащий нарушил требования Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функцию фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 532 от 6 августа 2024 года. В частности, речь идет об обязанности осуществлять непрерывную видеофиксацию во время общения с лицами в рамках мероприятий оповещения.

В судебном заседании военнослужащий признал свою вину и сообщил о искреннем раскаянии. Его вина также подтверждалась протоколом о военном административном правонарушении, рапортом должностного лица ТЦК и СП, копиями соответствующих приказов, военным билетом и письменными объяснениями самого нарушителя.

Оценив собранные доказательства, суд квалифицировал действия лица по части второй статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — небрежное отношение военной должностной личности к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Учитывая характер правонарушения, личность нарушителя и его искреннее раскаяние, суд назначил административное взыскание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, — 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Также суд освободил военнослужащего от уплаты судебного сбора.

