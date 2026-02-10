  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд в Хмельницкой области оштрафовал работника ТЦК на 17 тысяч за отсутствие видеозаписи во время оповещения

18:42, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащий не зафиксировал общение с гражданином, что суд расценил как небрежное отношение к службе.
Суд в Хмельницкой области оштрафовал работника ТЦК на 17 тысяч за отсутствие видеозаписи во время оповещения
Фото: Фокус
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волочисский районный суд Хмельницкой области признал виновным военнослужащего ТЦК и СП в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода. Во время проведения мероприятий оповещения он не осуществил обязательную видеофиксацию общения с гражданином, как того требует инструкция Министерства обороны.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как следует из материалов дела №671/1999/25, младший сержант, определенный приказом начальника ТЦК и СП старшим группы оповещения, 2 сентября 2025 года во время проведения мероприятий оповещения не обеспечил видеозапись общения с гражданином. Событие произошло около 7:00 утра по месту проживания лица, которое оповещали.

Суд пришел к выводу, что такими действиями военнослужащий нарушил требования Инструкции по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функцию фото- и видеофиксации, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 532 от 6 августа 2024 года. В частности, речь идет об обязанности осуществлять непрерывную видеофиксацию во время общения с лицами в рамках мероприятий оповещения.

В судебном заседании военнослужащий признал свою вину и сообщил о искреннем раскаянии. Его вина также подтверждалась протоколом о военном административном правонарушении, рапортом должностного лица ТЦК и СП, копиями соответствующих приказов, военным билетом и письменными объяснениями самого нарушителя.

Оценив собранные доказательства, суд квалифицировал действия лица по части второй статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — небрежное отношение военной должностной личности к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Учитывая характер правонарушения, личность нарушителя и его искреннее раскаяние, суд назначил административное взыскание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, — 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Также суд освободил военнослужащего от уплаты судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд постановление повестка судебная практика видеофиксация ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]