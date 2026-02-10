  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд на Хмельниччині оштрафував працівника ТЦК на 17 тисяч за відсутність відеозапису під час оповіщення

18:42, 10 лютого 2026
Військовослужбовець не зафіксував спілкування з громадянином, що суд розцінив як недбале ставлення до служби.
Суд на Хмельниччині оштрафував працівника ТЦК на 17 тисяч за відсутність відеозапису під час оповіщення
Фото: Фокус
Волочиський районний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця ТЦК та СП у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. Під час заходів оповіщення він не здійснив обов’язкову відеофіксацію спілкування з громадянином, як того вимагає інструкція Міністерства оборони.

Як вбачається із матеріалів справи №671/1999/25, молодший сержант, визначений наказом начальника ТЦК та СП старшим групи оповіщення, 2 вересня 2025 року під час здійснення заходів оповіщення не забезпечив відеозапис спілкування з громадянином. Подія відбулася близько 7:00 ранку за місцем проживання особи, яку оповіщували.

Суд дійшов висновку, що такими діями військовослужбовець порушив вимоги Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото- та відеофіксації, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 532 від 6 серпня 2024 року. Зокрема, йдеться про обов’язок здійснювати безперервну відеофіксацію під час спілкування з особами у межах заходів оповіщення.

У судовому засіданні військовослужбовець визнав свою вину та повідомив про щире каяття. Його вина також підтверджувалася протоколом про військове адміністративне правопорушення, рапортом посадової особи ТЦК та СП, копіями відповідних наказів, військовим квитком та письмовими поясненнями самого порушника.

Оцінивши зібрані докази, суд кваліфікував дії особи за частиною другою статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення — недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Враховуючи характер правопорушення, особу порушника та його щире розкаяння, суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією статті, — 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Також суд звільнив військовослужбовця від сплати судового збору.

суд постанова повістка судова практика відеофіксація ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

