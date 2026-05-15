  1. В Украине

Что делать при подозрении на хантавирус — первые симптомы и когда срочно вызывать скорую

14:14, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики призывают не заниматься самолечением при подозрении на хантавирус после контакта с грызунами, а как можно быстрее обращаться к врачу, поскольку инфекция может быстро прогрессировать и вызвать тяжелые поражения легких.
Что делать при подозрении на хантавирус — первые симптомы и когда срочно вызывать скорую
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине уже фиксировали случаи заражения хантавирусом, переносчиками которого являются грызуны. Медики отмечают, что после контакта с мышами, их выделениями или нахождения в помещениях со следами грызунов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку болезнь может стремительно прогрессировать и вызвать тяжелые поражения легких.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Врачи советуют обязательно сообщать медикам о возможном контакте с грызунами или нахождении в местах, где были заметны следы мышей. Такая информация поможет быстрее заподозрить хантавирусную инфекцию и назначить необходимые обследования.

Специалисты предостерегают от самолечения или ожидания, что симптомы пройдут самостоятельно. До осмотра врача рекомендуется ограничить физические нагрузки, поскольку при поражении легких они могут усугубить состояние. Также не следует возвращаться в запыленные помещения, где могли находиться грызуны во избежание повторного контакта с потенциально зараженной пылью.

При резком ухудшении самочувствия, появлении затрудненного дыхания или сильной слабости необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Медики отмечают, что пока нет универсального препарата, который гарантированно уничтожает все виды хантавирусов. Поэтому основой лечения остается ранняя госпитализация и поддерживающая терапия. По словам врачей, чем быстрее пациент попадает под наблюдение медиков, тем больше шансов избежать тяжелых осложнений.

Ранее мы писали, какие симптомы может вызвать хантавирус и как люди могут заразиться им.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

хантавирус

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]