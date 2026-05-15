Что делать при подозрении на хантавирус — первые симптомы и когда срочно вызывать скорую

Медики призывают не заниматься самолечением при подозрении на хантавирус после контакта с грызунами, а как можно быстрее обращаться к врачу, поскольку инфекция может быстро прогрессировать и вызвать тяжелые поражения легких.

В Украине уже фиксировали случаи заражения хантавирусом, переносчиками которого являются грызуны. Медики отмечают, что после контакта с мышами, их выделениями или нахождения в помещениях со следами грызунов необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку болезнь может стремительно прогрессировать и вызвать тяжелые поражения легких.

Врачи советуют обязательно сообщать медикам о возможном контакте с грызунами или нахождении в местах, где были заметны следы мышей. Такая информация поможет быстрее заподозрить хантавирусную инфекцию и назначить необходимые обследования.

Специалисты предостерегают от самолечения или ожидания, что симптомы пройдут самостоятельно. До осмотра врача рекомендуется ограничить физические нагрузки, поскольку при поражении легких они могут усугубить состояние. Также не следует возвращаться в запыленные помещения, где могли находиться грызуны во избежание повторного контакта с потенциально зараженной пылью.

При резком ухудшении самочувствия, появлении затрудненного дыхания или сильной слабости необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Медики отмечают, что пока нет универсального препарата, который гарантированно уничтожает все виды хантавирусов. Поэтому основой лечения остается ранняя госпитализация и поддерживающая терапия. По словам врачей, чем быстрее пациент попадает под наблюдение медиков, тем больше шансов избежать тяжелых осложнений.

