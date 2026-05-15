Що робити при підозрі на хантавірус — перші симптоми та коли терміново викликати швидку

Медики закликають не займатися самолікуванням при підозрі на хантавірус після контакту з гризунами, а якнайшвидше звертатися до лікаря, оскільки інфекція може швидко прогресувати та викликати тяжкі ураження легень.

В Україні вже фіксували випадки зараження хантавірусом, переносниками якого є гризуни. Медики наголошують, що після контакту з мишами, їхніми виділеннями або перебування у приміщеннях зі слідами гризунів необхідно негайно звернутися до лікаря, оскільки хвороба може стрімко прогресувати та викликати тяжкі ураження легень.

Лікарі радять обов’язково повідомляти медикам про можливий контакт із гризунами або перебування у місцях, де були помітні сліди мишей. Така інформація допоможе швидше запідозрити хантавірусну інфекцію та призначити необхідні обстеження.

Фахівці застерігають від самолікування або очікування, що симптоми минуть самостійно. До огляду лікаря рекомендується обмежити фізичні навантаження, оскільки при ураженні легень вони можуть погіршити стан. Також не слід повертатися у запилені приміщення, де могли перебувати гризуни, щоб уникнути повторного контакту з потенційно зараженим пилом.

У разі різкого погіршення самопочуття, появи утрудненого дихання або сильної слабкості необхідно негайно викликати швидку медичну допомогу.

Медики зазначають, що наразі не існує універсального препарату, який гарантовано знищує всі види хантавірусів. Тому основою лікування залишається рання госпіталізація та підтримувальна терапія. За словами лікарів, чим швидше пацієнт потрапляє під нагляд медиків, тим більше шансів уникнути тяжких ускладнень.

