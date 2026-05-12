Українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього

Симптоми хантавірусу можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб роз’яснив питання щодо хантавірусу. У відомстві підкреслили, що це рідкісна, але потенційно небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Панікувати не варто, але знати базові факти — важливо.

Що таке хантавірус?

Хантавіруси — це група вірусів, які можуть викликати важкі захворювання у людей. Найчастіше зараження відбувається через контакт із виділеннями інфікованих мишей або щурів.

Як можна заразитися?

- вдихання пилу, забрудненого сечею чи послідом гризунів;

- контакт із зараженими поверхнями;

- рідше — через укуси гризунів.

Від людини до людини більшість видів хантавірусу не передаються.

Основні симптоми:

- висока температура;

- сильна слабкість;

- біль у м’язах;

- головний біль;

- нудота;

- у важких випадках — проблеми з диханням або нирками.

Симптоми можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.

Як захиститися?

- не торкайтеся диких гризунів;

- регулярно прибирайте приміщення;

- під час прибирання сараїв, підвалів чи дач використовуйте рукавички та маску;

- не підмітайте сухий послід — краще змочити дезінфекційним засобом;

- зберігайте їжу у закритих контейнерах.

Коли звертатися до лікаря?

Якщо після контакту з місцями, де могли бути гризуни, з’явилися температура, сильна слабкість чи утруднене дихання — не займайтеся самолікуванням і зверніться до медиків.

