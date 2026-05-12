  1. В Україні

Українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього

07:00, 12 травня 2026
Симптоми хантавірусу можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.
Фото: pixabay.com
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб роз’яснив питання щодо хантавірусу. У відомстві підкреслили, що це рідкісна, але потенційно небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Панікувати не варто, але знати базові факти — важливо.

Що таке хантавірус?

Хантавіруси — це група вірусів, які можуть викликати важкі захворювання у людей. Найчастіше зараження відбувається через контакт із виділеннями інфікованих мишей або щурів.

Як можна заразитися?

- вдихання пилу, забрудненого сечею чи послідом гризунів;

- контакт із зараженими поверхнями;

- рідше — через укуси гризунів.

Від людини до людини більшість видів хантавірусу не передаються.

Основні симптоми:

- висока температура;

- сильна слабкість;

- біль у м’язах;

- головний біль;

- нудота;

- у важких випадках — проблеми з диханням або нирками.

Симптоми можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.

 Як захиститися?

- не торкайтеся диких гризунів;

- регулярно прибирайте приміщення;

- під час прибирання сараїв, підвалів чи дач використовуйте рукавички та маску;

- не підмітайте сухий послід — краще змочити дезінфекційним засобом;

- зберігайте їжу у закритих контейнерах.

Коли звертатися до лікаря?

Якщо після контакту з місцями, де могли бути гризуни, з’явилися температура, сильна слабкість чи утруднене дихання — не займайтеся самолікуванням і зверніться до медиків.

Стрічка новин

