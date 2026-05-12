Українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб роз’яснив питання щодо хантавірусу. У відомстві підкреслили, що це рідкісна, але потенційно небезпечна інфекція, яку переносять гризуни. Панікувати не варто, але знати базові факти — важливо.
Що таке хантавірус?
Хантавіруси — це група вірусів, які можуть викликати важкі захворювання у людей. Найчастіше зараження відбувається через контакт із виділеннями інфікованих мишей або щурів.
Як можна заразитися?
- вдихання пилу, забрудненого сечею чи послідом гризунів;
- контакт із зараженими поверхнями;
- рідше — через укуси гризунів.
Від людини до людини більшість видів хантавірусу не передаються.
Основні симптоми:
- висока температура;
- сильна слабкість;
- біль у м’язах;
- головний біль;
- нудота;
- у важких випадках — проблеми з диханням або нирками.
Симптоми можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.
Як захиститися?
- не торкайтеся диких гризунів;
- регулярно прибирайте приміщення;
- під час прибирання сараїв, підвалів чи дач використовуйте рукавички та маску;
- не підмітайте сухий послід — краще змочити дезінфекційним засобом;
- зберігайте їжу у закритих контейнерах.
Коли звертатися до лікаря?
Якщо після контакту з місцями, де могли бути гризуни, з’явилися температура, сильна слабкість чи утруднене дихання — не займайтеся самолікуванням і зверніться до медиків.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.