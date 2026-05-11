Хантавірус — не коронавірсу: чи є глобальний ризик зараження

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я заявила, що хантавірус поширюється зовсім інакше, ніж коронавірсу.

Фото: root-nation.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері, який перевозив пасажирів з усього світу, влада називає надзвичайно серйозною ситуацією. Троє пасажирів померли — або безпосередньо на борту судна, або після подорожі на кораблі, який вирушив з Аргентини місяць тому, пише BBC.

Наразі триває операція з пошуку людей, які могли контактувати з вірусом і вже встигли повернутися авіарейсами до різних країн, зокрема Великої Британії, Південно-Африканської Республіки, Нідерландів, США та Швейцарії.

Експерти у сфері охорони здоров’я наголошують, що ризик для широкого загалу залишається низьким. Однак ситуація викликає занепокоєння.

«Це не Covid»

Під час оновлення інформації представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я лікарка Марія Ван Керкгове підкреслила, що це не початок пандемії.

«Це не Covid, це не грип, вірус поширюється зовсім інакше», — заявила вона.

На відміну від таких хвороб, як кір, які є дуже заразними та легко передаються, андійський штам хантавірусу, що спричинив спалах, не є настільки інфекційним.

Передача вірусу від людини до людини можлива, однак, за оцінкою ВООЗ, глобальний ризик зараження залишається низьким.

За останніми даними, серед людей, які перебували на борту судна, виявили вісім випадків зараження — п’ять підтверджених та три підозрюваних.

Досі невідомо, як саме почався спалах

Зазвичай хантавірус передається від гризунів — люди заражаються, вдихаючи повітря, забруднене частинками вірусу з сечі, слини або екскрементів тварин.

Круїз проходив через віддалені природні території, тому один із пасажирів міг контактувати з вірусом як під час подорожі, так і ще до посадки на лайнер.

Фахівці раніше вже фіксували випадки передачі андійського штаму між людьми під час дуже тісного контакту. Медики припускають, що частина заражень на борту лайнера «Ем-Ві Гондіус» могла статися саме таким шляхом.

Навіть розкішні круїзні лайнери мають доволі обмежений простір для проживання — пасажири ділять каюти та обідні зони, де інфекція може поширюватися.

Серед загиблих — жінка з Нідерландів, яка залишила судно, коли воно зупинилося на острові Святої Єлени 24 квітня. Вона проживала в одній каюті зі своїм чоловіком, який помер на борту ще 11 квітня. Наразі невідомо, чи був він серед підтверджених випадків хантавірусу.

Коли проявляються симптоми хантавірусу

У британському Агентстві з охорони здоров’я наголосили, що хантавірус не передається через звичайний побутовий контакт на вулиці, у магазинах, школах чи на роботі.

Симптоми зазвичай проявляються через два-чотири тижні після зараження, але можуть виникнути й більш ніж через місяць.

Усіх людей, які могли контактувати з інфікованими — на судні, у лікарнях або під час авіаперельотів — зараз контролюють медики.

Головний науковий співробітник британського Агентства з охорони здоров’я професор Робін Мей назвав операцію з відстеження контактів «масштабною та надзвичайно складною».

Британських пасажирів після повернення з круїзу просять добровільно самоізолюватися на 45 днів.

Для широкого населення ризик зараження залишається «практично незначним», додав професор Мей.

Головні симптоми хантавірусу

Симптоми андійського штаму можуть нагадувати грип: підвищена температура, втома, біль у м’язах. Також можливі задишка, біль у животі, нудота, блювання та діарея.

Хоча існують тести для діагностики інфекції, специфічного лікування наразі немає. Медики можуть лише підтримувати стан пацієнтів та лікувати симптоми.

Нагадаємо, одного українця евакуюють з судна MV Hondius зі спалахом хантавірусу – ще четверо залишаться на борту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.