Хантавирус — не коронавирус: существует ли глобальный риск заражения

Представительница Всемирной организации здравоохранения заявила, что хантавирус распространяется совсем иначе, чем коронавирус.

Фото: root-nation.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вспышку хантавируса на круизном лайнере, который перевозил пассажиров со всего мира, власти называют чрезвычайно серьезной ситуацией. Трое пассажиров умерли — либо непосредственно на борту судна, либо после путешествия на корабле, который отправился из Аргентины месяц назад, пишет BBC.

Сейчас продолжается операция по поиску людей, которые могли контактировать с вирусом и уже успели вернуться авиарейсами в разные страны, в частности в Великобританию, Южно-Африканскую Республику, Нидерланды, США и Швейцарию.

Эксперты в сфере здравоохранения подчеркивают, что риск для широкого круга населения остается низким. Однако ситуация вызывает обеспокоенность.

«Это не Covid»

Во время обновления информации представительница Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Ван Керкгове подчеркнула, что это не начало пандемии.

«Это не Covid, это не грипп, вирус распространяется совсем иначе», — заявила она.

В отличие от таких болезней, как корь, которые являются очень заразными и легко передаются, андийский штамм хантавируса, вызвавший вспышку, не является настолько инфекционным.

Передача вируса от человека к человеку возможна, однако, по оценке ВОЗ, глобальный риск заражения остается низким.

По последним данным, среди людей, находившихся на борту судна, выявили восемь случаев заражения — пять подтвержденных и три подозреваемых.

До сих пор неизвестно, как именно началась вспышка

Обычно хантавирус передается от грызунов — люди заражаются, вдыхая воздух, загрязненный частицами вируса из мочи, слюны или экскрементов животных.

Круиз проходил через отдаленные природные территории, поэтому один из пассажиров мог контактировать с вирусом как во время путешествия, так и еще до посадки на лайнер.

Специалисты ранее уже фиксировали случаи передачи андийского штамма между людьми при очень тесном контакте. Медики предполагают, что часть заражений на борту лайнера «Эм-Ви Гондиус» могла произойти именно таким путем.

Даже роскошные круизные лайнеры имеют довольно ограниченное пространство для проживания — пассажиры делят каюты и обеденные зоны, где инфекция может распространяться.

Среди погибших — женщина из Нидерландов, которая покинула судно, когда оно остановилось на острове Святой Елены 24 апреля. Она проживала в одной каюте со своим мужем, который умер на борту еще 11 апреля. Сейчас неизвестно, был ли он среди подтвержденных случаев хантавируса.

Когда проявляются симптомы хантавируса

В британском Агентстве по охране здоровья подчеркнули, что хантавирус не передается через обычный бытовой контакт на улице, в магазинах, школах или на работе.

Симптомы обычно проявляются через две-четыре недели после заражения, но могут возникнуть и более чем через месяц.

Всех людей, которые могли контактировать с инфицированными — на судне, в больницах или во время авиаперелетов — сейчас контролируют медики.

Главный научный сотрудник британского Агентства по охране здоровья профессор Робин Мей назвал операцию по отслеживанию контактов «масштабной и чрезвычайно сложной».

Британских пассажиров после возвращения из круиза просят добровольно самоизолироваться на 45 дней.

Для широкого населения риск заражения остается «практически незначительным», добавил профессор Мей.

Главные симптомы хантавируса

Симптомы андийского штамма могут напоминать грипп: повышенная температура, усталость, боль в мышцах. Также возможны одышка, боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

Хотя существуют тесты для диагностики инфекции, специфического лечения в настоящее время нет. Медики могут лишь поддерживать состояние пациентов и лечить симптомы.

Напомним, одного украинца эвакуируют с судна MV Hondius из-за вспышки хантавируса — еще четверо останутся на борту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.