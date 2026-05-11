Одного украинца эвакуируют с судна MV Hondius из-за вспышки хантавируса — еще четверо останутся на борту

10:17, 11 мая 2026
После обнаружения хантавируса на исследовательском судне MV Hondius объявлена частичная эвакуация экипажа.
Один из граждан Украины покинет борт судна MV Hondius в рамках частичной эвакуации после обнаружения хантавируса. Четверо других украинцев, являющихся членами экипажа, продолжают находиться на судне и будут обеспечивать его переход в Нидерланды. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передают СМИ.

По информации оператора судна, случаев заболевания среди граждан Украины на борту не зафиксировано.

В то же время один из украинцев покинет лайнер в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды. Консульские сотрудники Украины находятся с ним на постоянной связи.

Отмечается, что четверо граждан Украины, входящих в состав экипажа, пока остаются на судне MV Hondius. Они продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивают движение судна в Нидерланды.

По прибытии в порт их планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантинных мероприятий.

В МИД Украины отметили, что ситуация находится под особым контролем Департамента консульской службы.

К координации привлечены Посольство Украины в Нидерландах, Посольство Украины в Испании и Консульство Украины в Малаге, которые отслеживают развитие событий и взаимодействуют со всеми сторонами.

