Одного українця евакуюють з судна MV Hondius зі спалахом хантавірусу – ще четверо залишаться на борту

10:17, 11 травня 2026
Після виявлення хантавірусу на дослідницькому судні MV Hondius оголошено часткову евакуацію екіпажу.
Один із громадян України залишить борт судна MV Hondius у межах часткової евакуації після виявлення хантавірусу. Четверо інших українців, які є членами екіпажу, продовжують перебувати на судні та забезпечуватимуть його перехід до Нідерландів. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передають ЗМІ.

За інформацією оператора судна, випадків захворювання серед громадян України на борту не зафіксовано.

Водночас один із українців залишить лайнер у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Консульські посадовці України перебувають із ним на постійному зв’язку.

Зазначається, що четверо громадян України, які входять до складу екіпажу, поки що залишаються на судні MV Hondius. Вони продовжують виконувати службові обов’язки та забезпечують рух судна до Нідерландів.

Після прибуття до порту їх планують направити до медичного закладу для проходження карантинних заходів.

У МЗС України зазначили, що ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.

До координації залучені Посольство України в Нідерландах, Посольство України в Іспанії та Консульство України в Малазі, які відстежують розвиток подій та взаємодіють з усіма сторонами.

