Украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него
Киевский городской центр контроля и профилактики болезней разъяснил вопросы, касающиеся хантавируса. В ведомстве подчеркнули, что это редкая, но потенциально опасная инфекция, которую переносят грызуны. Паниковать не стоит, но знать базовые факты — важно.
Что такое хантавирус?
Хантавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей. Чаще всего заражение происходит через контакт с выделениями инфицированных мышей или крыс.
Как можно заразиться?
вдыхание пыли, загрязненной мочой или пометом грызунов;
контакт с зараженными поверхностями;
реже — через укусы грызунов.
От человека к человеку большинство видов хантавируса не передаются.
Основные симптомы:
высокая температура;
сильная слабость;
боль в мышцах;
головная боль;
тошнота;
в тяжелых случаях — проблемы с дыханием или почками.
Симптомы могут напоминать грипп или ОРВИ, поэтому важно обращать внимание на возможный контакт с грызунами.
Как защититься?
не трогайте диких грызунов;
регулярно убирайте помещения;
во время уборки сараев, подвалов или дач используйте перчатки и маску;
не подметайте сухой помет — лучше смочить его дезинфицирующим средством;
храните еду в закрытых контейнерах.
Когда обращаться к врачу?
Если после контакта с местами, где могли быть грызуны, появились температура, сильная слабость или затрудненное дыхание — не занимайтесь самолечением и обратитесь к медикам.
