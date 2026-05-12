Украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него

07:00, 12 мая 2026
Симптомы хантавируса могут напоминать грипп или ОРВИ, поэтому важно обращать внимание на возможный контакт с грызунами.
Украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него
Киевский городской центр контроля и профилактики болезней разъяснил вопросы, касающиеся хантавируса. В ведомстве подчеркнули, что это редкая, но потенциально опасная инфекция, которую переносят грызуны. Паниковать не стоит, но знать базовые факты — важно.

Что такое хантавирус?

Хантавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей. Чаще всего заражение происходит через контакт с выделениями инфицированных мышей или крыс.

Как можно заразиться?

вдыхание пыли, загрязненной мочой или пометом грызунов;

контакт с зараженными поверхностями;

реже — через укусы грызунов.

От человека к человеку большинство видов хантавируса не передаются.

Основные симптомы:

высокая температура;

сильная слабость;

боль в мышцах;

головная боль;

тошнота;

в тяжелых случаях — проблемы с дыханием или почками.

Симптомы могут напоминать грипп или ОРВИ, поэтому важно обращать внимание на возможный контакт с грызунами.

Как защититься?

не трогайте диких грызунов;

регулярно убирайте помещения;

во время уборки сараев, подвалов или дач используйте перчатки и маску;

не подметайте сухой помет — лучше смочить его дезинфицирующим средством;

храните еду в закрытых контейнерах.

Когда обращаться к врачу?

Если после контакта с местами, где могли быть грызуны, появились температура, сильная слабость или затрудненное дыхание — не занимайтесь самолечением и обратитесь к медикам.

