В ЦПД СНБО опровергли информацию об изменениях в законодательстве относительно отсрочки и мобилизации

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что информация о якобы изменениях в законодательство по мобилизации и отсрочке не соответствует действительности.

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Центр противодействия дезинформации опроверг распространенную информацию о якобы внесении изменений в законодательство относительно мобилизации. В ведомстве заявили, что никаких законодательных изменений в этой сфере не принималось, а распространяемые в сети сообщения не соответствуют действительности.

Ранее Донецкий областной ТЦК и СП опубликовал сообщение, в котором говорилось, что после вступления в силу изменений в законодательство сократился перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

В частности, утверждалось, что право на отсрочку якобы утратили многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов, лица, осуществляющие уход за мужем или женой с инвалидностью III группы, а также одинокие родители, если второй из родителей не лишен родительских прав, не умер, не признан безвестно отсутствующим и не отбывает наказание.

В то же время в ЦПД СНБО подчеркнули, что никаких изменений в законодательство о мобилизации не принималось. Кроме того, сообщение с соответствующей информацией было удалено со страницы Донецкого областного ТЦК.

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