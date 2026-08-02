Возвращалась домой ночью: в Черкасской области 15-летнюю девушку изнасиловали и ограбили

Правоохранители задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему мужчине, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и открытом похищении ее мобильного телефона. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Как сообщили в областной прокуратуре, по данным следствия, в ночь на 25 июля 15-летняя девушка возвращалась домой в одном из сел Черкасского района. По дороге на нее напал мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие считает, что он изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего завладел ее мобильным телефоном.

Потерпевшей удалось вырваться и добраться домой. Она рассказала о случившемся родителям, после чего ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По ходатайству стороны обвинения ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетней) и части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). По инкриминируемым статьям мужчине грозит наказание в виде лишения свободы.

В прокуратуре также сообщили, что следственные действия с участием потерпевшей проводятся в Центре защиты и социально-психологической помощи детям, пострадавшим от насилия или ставшим его свидетелями. Центр работает по модели «Барнахус», что позволяет минимизировать повторную травматизацию детей во время проведения процессуальных действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.