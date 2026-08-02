Суд обязал ГМС выдать ребенку паспорт-книжечку: почему отказ признали противоправным

Ровенский окружной административный суд признал противоправным отказ территориального подразделения ГТС в выдаче ребенку паспорта гражданина Украины в форме книжечки и обязал оформить документ.

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Ровенский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 460/6122/26 по иску матери, действовавшей в интересах несовершеннолетнего ребенка, к территориальному подразделению Государственной миграционной службы Украины о признании противоправным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в форме книжечки и обязании оформить и выдать такой документ.

Суд пришел к выводу, что требование ГМС о предоставлении предварительного судебного решения как условия для оформления паспорта в форме книжечки не основано на законе, а потому такой отказ является противоправным.

Суть дела

Мать несовершеннолетнего ребенка обратилась в территориальное подразделение Государственной миграционной службы с заявлением об оформлении и выдаче ребенку паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки в соответствии с Положением о паспорте гражданина Украины, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-ХІІ. Одновременно заявительница сообщила об отказе от оформления паспорта в форме ID-карты.

ГМС отказала в выдаче паспорта в форме книжечки, указав, что оформление такого документа возможно только при наличии вступившего в законную силу судебного решения об обязании органа миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года. Именно отсутствие такого решения было определено основанием для отказа.

Не согласившись с таким отказом, истец обратилась в административный суд, считая, что действия территориального органа ГМС нарушают право ребенка на получение паспорта в форме книжечки, предусмотренное действующим законодательством. Ответчик в отзыве настаивал, что обращение было подано с нарушением порядка, установленного законодательством, а потому оснований для оформления паспорта без соответствующего судебного решения не имелось.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что законодательство Украины предусматривает существование двух форм паспорта гражданина Украины — паспортной книжечки и паспортной карты. При этом Положение о паспорте гражданина Украины № 2503-ХІІ прямо предусматривает возможность изготовления паспортов как в форме книжечки, так и в форме карты.

Проанализировав положения Конституции Украины, Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», Закона Украины «О защите персональных данных» и Положения о паспорте гражданина Украины, суд обратил внимание, что законодательство не регулирует последствия отказа лица от обработки персональных данных и фактически не оставляет альтернативы лицам, не согласным на такую обработку. По мнению суда, реализация государственных функций должна осуществляться без принуждения лица к предоставлению согласия на обработку персональных данных, а граждане, отказывающиеся от такой обработки, должны иметь возможность использовать традиционные способы идентификации личности.

Суд также учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в образцовом деле № 806/3265/17. В этом решении Большая Палата пришла к выводу, что положения Закона № 5492-VI фактически сузили право гражданина на получение паспорта в форме книжечки, а лишение лица возможности получить паспорт в традиционной форме и принуждение к получению документа с бесконтактным электронным носителем представляет собой непропорциональное вмешательство в право на частную жизнь, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим Большая Палата признала, что отказ органов ГМС в выдаче паспорта в форме книжечки лицам, не предоставившим согласие на обработку персональных данных, является противоправным.

Отдельно суд отметил, что ни Положение № 2503-ХІІ, ни Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденный приказом МВД № 456, не устанавливают обязанности подавать вместе с заявлением о выдаче паспорта в форме книжечки судебное решение об обязании органа ГМС оформить и выдать такой паспорт. Кроме того, в ответе на заявление ответчик не сослался ни на несоответствие заявления установленной форме, ни на отсутствие необходимых документов. Следовательно, отсутствие судебного решения не может являться законным основанием для отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований, признал противоправным отказ территориального подразделения ГМС в оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины в форме книжечки и обязал ответчика оформить и выдать заявителю паспорт в соответствии с Положением о паспорте гражданина Украины, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины № 2503-ХІІ.

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