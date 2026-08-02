Тепловые удары и пожары: спасатели напомнили важные правила безопасности во время жары

Украинцам советуют пить достаточное количество воды и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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В жаркий период возрастает риск тепловых ударов, ухудшения самочувствия и возникновения пожаров в экосистемах. Именно поэтому спасатели Прикарпатья напоминают о простых, но важных правилах безопасности.

пейте достаточное количество воды, избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях;

во время высокого уровня пожарной опасности не сжигайте сухую растительность, не разводите костры в лесах и не бросайте окурки на землю.

«Даже небольшая неосторожность может привести к масштабному пожару», — подчеркнули спасатели.

В случае обнаружения пожара немедленно звоните по номеру 101.

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