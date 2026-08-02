Теплові удари та пожежі: рятувальники нагадали важливі правила безпеки під час спеки

Українцям радять пити достатньо води та уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями.

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У спекотний період зростає ризик теплових ударів, погіршення самопочуття та виникнення пожеж в екосистемах. Саме тому рятувальники Прикарпаття нагадують про прості, але важливі правила безпеки.

- пийте достатньо води, уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями та не залишайте дітей і тварин у зачинених автомобілях.

- під час високого рівня пожежної небезпеки не спалюйте суху рослинність, не розводьте багаття у лісах та не кидайте недопалки на землю.

«Навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі», — підкреслили рятувальники.

У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.

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