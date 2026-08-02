Нові правила для ліків: МОЗ запровадило оцінку клінічної користі медичних технологій
В Україні оновили Настанову з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів.
Як зазначає Державний експертний центр МОЗ України, ключова зміна — запровадження оцінки рівня доданої клінічної користі. Це допоможе визначати, які нові медичні технології забезпечують кращі результати для пацієнтів порівняно з уже наявними методами лікування.
Оцінка ґрунтується на комплексному аналізі:
- клінічної значущості результатів для здоров’я
- величини відносного ефекту
- профілю безпеки
- якості доказових даних
- рівня незадоволеної медичної потреби.
Для пацієнтів це означає, що державне фінансування спрямовуватиметься на медичні технології, які забезпечують найбільшу клінічну цінність і користь.
Оновлена Настанова також наближає українську систему ОМТ до європейських підходів та сприяє більш прозорому й обґрунтованому використанню ресурсів системи охорони здоров’я.
Настанову оновлено наказом Міністерство охорони здоров’я України від 23 липня 2026 року № 1011.
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