Нові правила для ліків: МОЗ запровадило оцінку клінічної користі медичних технологій

МОЗ запровадило нові правила для медичних технологій.

Фото: golos.com.ua

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В Україні оновили Настанову з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів.

Як зазначає Державний експертний центр МОЗ України, ключова зміна — запровадження оцінки рівня доданої клінічної користі. Це допоможе визначати, які нові медичні технології забезпечують кращі результати для пацієнтів порівняно з уже наявними методами лікування.

Оцінка ґрунтується на комплексному аналізі:

- клінічної значущості результатів для здоров’я

- величини відносного ефекту

- профілю безпеки

- якості доказових даних

- рівня незадоволеної медичної потреби.

Для пацієнтів це означає, що державне фінансування спрямовуватиметься на медичні технології, які забезпечують найбільшу клінічну цінність і користь.

Оновлена Настанова також наближає українську систему ОМТ до європейських підходів та сприяє більш прозорому й обґрунтованому використанню ресурсів системи охорони здоров’я.

Настанову оновлено наказом Міністерство охорони здоров’я України від 23 липня 2026 року № 1011.

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