Новые правила для лекарств: Минздрав ввел оценку клинической пользы медицинских технологий

Минздрав ввел новые правила для медицинских технологий.

Фото: golos.com.ua

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В Украине обновили Руководство по государственной оценке медицинских технологий для лекарственных средств.

Как отмечает Государственный экспертный центр Минздрава Украины, ключевое изменение — введение оценки уровня дополнительной клинической пользы. Это поможет определять, какие новые медицинские технологии обеспечивают лучшие результаты для пациентов по сравнению с уже существующими методами лечения.

Оценка основывается на комплексном анализе:

клинической значимости результатов для здоровья;

величины относительного эффекта;

профиля безопасности;

качества доказательных данных;

уровня неудовлетворенной медицинской потребности.

Для пациентов это означает, что государственное финансирование будет направляться на медицинские технологии, обеспечивающие наибольшую клиническую ценность и пользу.

Обновленное Руководство также приближает украинскую систему оценки медицинских технологий к европейским подходам и способствует более прозрачному и обоснованному использованию ресурсов системы здравоохранения.

Руководство обновлено приказом Министерства здравоохранения Украины от 23 июля 2026 года № 1011.

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