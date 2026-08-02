Новые правила для лекарств: Минздрав ввел оценку клинической пользы медицинских технологий
В Украине обновили Руководство по государственной оценке медицинских технологий для лекарственных средств.
Как отмечает Государственный экспертный центр Минздрава Украины, ключевое изменение — введение оценки уровня дополнительной клинической пользы. Это поможет определять, какие новые медицинские технологии обеспечивают лучшие результаты для пациентов по сравнению с уже существующими методами лечения.
Оценка основывается на комплексном анализе:
- клинической значимости результатов для здоровья;
- величины относительного эффекта;
- профиля безопасности;
- качества доказательных данных;
- уровня неудовлетворенной медицинской потребности.
Для пациентов это означает, что государственное финансирование будет направляться на медицинские технологии, обеспечивающие наибольшую клиническую ценность и пользу.
Обновленное Руководство также приближает украинскую систему оценки медицинских технологий к европейским подходам и способствует более прозрачному и обоснованному использованию ресурсов системы здравоохранения.
Руководство обновлено приказом Министерства здравоохранения Украины от 23 июля 2026 года № 1011.
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