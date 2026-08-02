Поверталася додому вночі: на Черкащині 15-річну дівчину зґвалтували та пограбували

Правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру 52-річному чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої та відкритому викраденні її мобільного телефону. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Як повідомили в обласній прокуратурі, за даними слідства, вночі 25 липня 15-річна дівчина поверталася додому в одному із сіл Черкаського району. Дорогою на неї напав чоловік, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідство вважає, що він зґвалтував неповнолітню, після чого заволодів її мобільним телефоном.

Потерпілій вдалося вирватися та дістатися додому. Вона повідомила про подію батькам, а її мати звернулася до правоохоронних органів.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої) та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За інкримінованими статтями чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

У прокуратурі також повідомили, що слідчі дії за участю потерпілої проводяться у Центрі захисту та соціально-психологічної допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали його свідками. Центр працює за моделлю «Барнахус», що дає змогу мінімізувати повторну травматизацію дітей під час проведення процесуальних дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.