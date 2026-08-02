Испания перекрывает морскую границу: возле Сеуты возводят плавучий барьер от мигрантов

Плавучее заграждение длиной 500 метров должно усилить охрану морской границы Испании и сдержать поток нелегальных мигрантов в Сеуту.

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Испания начала установку плавучего барьера возле пограничного пункта Тарахаль в Сеуте, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы морем. Такое решение было принято после серии попыток нелегальных мигрантов добраться до испанского анклава по воде, сообщает Bild.

По данным правительства Испании, общая длина заграждения составит 500 метров. Конструкция будет выступать над поверхностью воды на 30–70 сантиметров, а под водой достигать примерно одного метра. Для дополнительной устойчивости ее закрепят буями.

В барьере предусмотрят специальный проход, которым смогут пользоваться патрульные катера испанской полиции.

События в Сеуте привлекли внимание Европейского Союза. Ряд государств-членов призвали усилить охрану внешних границ ЕС в связи с ростом миграционного давления.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что попытки массового прорыва через границу являются посягательством на суверенитет государства. В то же время правительство подчеркнуло, что прибытие мигрантов в Сеуту не предоставляет им права на свободное передвижение по территории Шенгенской зоны.

Всех лиц, пытающихся покинуть анклав на пароме или самолете, проверяют сотрудники полиции.

Напомним, Испания направила военных в Сеуту из-за резкого роста потока нелегальных мигрантов. Такое решение правительство приняло после того, как за последнюю неделю в североафриканский анклав незаконно проникли около 1,5 тысячи человек, переплывших море из Марокко.

Также сообщалось, что Италия приняла решение закрыть морские и воздушные границы с Испанией и приостановить действие Шенгенского соглашения из-за обострения миграционного кризиса в Сеуте.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке Испании на фоне миграционного кризиса в Сеуте и сообщил об усилении контроля на франко-испанской границе.

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