В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков: что нужно знать водителям
В Киеве ввели временные ограничения на движение грузового транспорта в связи с повышением температуры воздуха.
Как сообщили в полиции, при температуре +28°C и выше грузовым автомобилям запрещено передвигаться по дорогам города. Ограничения распространяются на транспортные средства с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Такие меры введены для сохранения дорожного покрытия в период жары.
Водителям рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.
Об отмене временных ограничений правоохранители сообщат дополнительно.
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