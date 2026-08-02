В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков: что нужно знать водителям

Полиция сообщила о введении в Киеве временных ограничений на движение тяжеловесного транспорта из-за повышения температуры воздуха.

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В Киеве ввели временные ограничения на движение грузового транспорта в связи с повышением температуры воздуха.

Как сообщили в полиции, при температуре +28°C и выше грузовым автомобилям запрещено передвигаться по дорогам города. Ограничения распространяются на транспортные средства с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Такие меры введены для сохранения дорожного покрытия в период жары.

Водителям рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также возле объектов дорожного сервиса.

Об отмене временных ограничений правоохранители сообщат дополнительно.

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