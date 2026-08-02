Имел отсрочку от мобилизации, но получил статус нарушителя в «Резерв+»: суд обязал ТЦК удалить данные

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, имевшего действующую отсрочку от мобилизации, но в «Резерв+» получил отметку о нарушении военного учета из-за якобы непрохождения ВВК.

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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправными действий по внесению сведений о якобы нарушении правил воинского учета в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также направлению соответствующей информации в информационно-коммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Суд исследовал обстоятельства внесения в Реестр информации о нарушении правил воинского учета в связи с якобы непрохождением военно-врачебной комиссии и установил, что на момент совершения этих действий военнообязанный имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации.

Суть дела

Истец обратился в суд, поскольку считал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о нарушении им правил воинского учета.

Как указывалось в иске, согласно сведениям из Реестра, военнообязанному было установлено нарушение правил воинского учета в связи с якобы неявкой по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вместе с тем истец отмечал, что имел действующую отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, а потому считал незаконным внесение таких сведений в Реестр.

Суд установил, что согласно военно-учетному документу, сформированному в приложении «Резерв+», истец состоял на воинском учете и имел предоставленную отсрочку от призыва до 4 мая 2026 года в связи с необходимостью осуществления ухода за тяжело больным членом семьи.

Вместе с тем 30 октября 2025 года в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов появились сведения о нарушении правил воинского учета в связи с непрохождением военно-врачебной комиссии.

В этот же день территориальный центр комплектования направил электронное обращение в органы Национальной полиции с целью доставки истца в ТЦК и СП для составления протокола об административном правонарушении.

Позиция ответчика заключалась в том, что истец не имел действующего заключения военно-врачебной комиссии, а повторный медицинский осмотр им не проходился. В связи с этим орган ведения Реестра якобы установил нарушение требований законодательства относительно обязанности прохождения медицинского осмотра во время мобилизации.

При этом территориальный центр комплектования отмечал, что им не вносились сведения о привлечении истца к административной ответственности, а было лишь направлено электронное обращение в полицию для его доставки в ТЦК и СП.

Истец возражал против этих доводов и указывал, что само направление обращения в полицию не является доказательством совершения административного правонарушения. Также он подчеркивал, что имеет действующую отсрочку от призыва, а в соответствии с положениями Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации лица, которым уже предоставлена отсрочка, не направляются для прохождения военно-врачебной комиссии.

Позиция и выводы суда

Исследовав письменные доказательства по делу № 160/12809/26, суд отметил, что воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1487.

Суд обратил внимание, что персонально-качественный учет военнообязанных предусматривает ведение сведений о таких лицах и внесение соответствующей информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Ведение такого учета возложено на районные и городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Вместе с тем суд отметил, что в соответствии с законодательством граждане во время мобилизации обязаны являться по вызову территориального центра комплектования для постановки на воинский учет, уточнения данных, определения назначения на особый период и прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Вместе с тем суд установил, что порядок проведения призыва граждан во время мобилизации не предусматривает направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра лиц, которым уже предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

Суд сослался на пункт 63 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, согласно которому военнообязанные, обратившиеся с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра, кроме случаев, определенных законодательством.

Также суд учел, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва во время мобилизации не истек, не направляются на медицинский осмотр, кроме случаев, прямо предусмотренных Порядком №560.

Суд отдельно подчеркнул, что положениями Порядка №560 не предусмотрено направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра лиц, которым уже предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

Как установил суд, на момент обращения территориального центра комплектования в органы Национальной полиции в связи с якобы непрохождением военно-врачебной комиссии истец уже имел действующую отсрочку от мобилизации — до 4 мая 2026 года — в связи с необходимостью ухода за тяжело больным членом семьи.

В связи с этим суд пришел к выводу, что внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учета было противоправным.

Суд отметил, что ответчик, ссылаясь на якобы нарушение правил воинского учета, направил в Национальную полицию электронное обращение о доставлении истца в территориальный центр комплектования для составления административного протокола. Однако в приложении «Резерв+» на момент такого обращения уже содержалась информация о действующей отсрочке от мобилизации.

Оценивая правомерность внесения соответствующих сведений в Реестр, суд учел положения Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

Суд отметил, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов является автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах в целях обеспечения воинского учета граждан Украины.

При этом органами ведения Реестра являются, в частности, районные и городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его базы данных.

Суд пришел к выводу, что именно на территориальные центры комплектования возложена обязанность ведения воинского учета и внесения соответствующих сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах в Единый государственный реестр.

Проанализировав установленные обстоятельства дела, суд отметил, что действующим законодательством не предусмотрено направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра лиц, которым уже предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

В связи с этим суд признал противоправными действия территориального центра комплектования по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета, а также по направлению соответствующей информации в информационно-коммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Суд отметил, что для эффективной и полной защиты прав истца необходимо обязать ответчика исключить из Реестра сведения о нарушении правил воинского учета и отменить электронное обращение от 30 октября 2025 года № Е3823743, направленное в информационно-коммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

В итоге суд частично удовлетворил административный иск, признал противоправными действия территориального центра комплектования по внесению соответствующих сведений в Реестр и обязал исключить информацию о нарушении правил воинского учета, а также отменить электронное обращение в систему Национальной полиции.

Суд также взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора в размере 1064,96 грн.

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