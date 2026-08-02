Мав відстрочку від мобілізації, але отримав статус порушника у «Резерв+»: суд зобов’язав ТЦК видалити дані

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу чоловіка, який мав чинну відстрочку від мобілізації, але у «Резерв+» отримав позначку про порушення військового обліку через нібито непроходження ВЛК.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправними дій із внесення відомостей про нібито порушення правил військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також направлення відповідної інформації до інформаційно-комунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України.

Суд дослідив обставини внесення до Реєстру інформації про порушення правил військового обліку у зв’язку з нібито непроходженням військово-лікарської комісії та встановив, що на момент вчинення цих дій військовозобов’язаний мав чинну відстрочку від призову під час мобілізації.

Суть справи

Позивач звернувся до суду, оскільки вважав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про порушення ним правил військового обліку.

Як зазначалося у позові, відповідно до відомостей із Реєстру військовозобов’язаному було встановлено порушення правил військового обліку через нібито неявку за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

Водночас позивач зазначав, що мав чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, а тому вважав незаконним внесення таких відомостей до Реєстру.

Суд встановив, що відповідно до військово-облікового документа, сформованого в застосунку «Резерв+», позивач перебував на військовому обліку та мав надану відстрочку від призову до 4 травня 2026 року у зв’язку з необхідністю здійснення догляду за тяжкохворим членом сім’ї.

Разом із тим 30 жовтня 2025 року в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з’явилися відомості про порушення правил військового обліку у зв’язку з непроходженням військово-лікарської комісії.

У цей же день територіальний центр комплектування направив електронне звернення до органів Національної поліції з метою доставки позивача до ТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Позиція відповідача полягала в тому, що позивач не мав чинного рішення військово-лікарської комісії, а повторний медичний огляд ним не проходив. У зв’язку з цим орган ведення Реєстру нібито встановив порушення вимог законодавства щодо обов’язку проходження медичного огляду під час мобілізації.

При цьому територіальний центр комплектування зазначав, що ним не вносилися відомості про притягнення позивача до адміністративної відповідальності, а було лише направлено електронне звернення до поліції для його доставлення до ТЦК та СП.

Позивач заперечував ці доводи та вказував, що саме направлення до поліції не є доказом вчинення адміністративного правопорушення. Також він наголошував, що має чинну відстрочку від призову, а відповідно до положень Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації особи, яким вже надано відстрочку, не направляються для проходження військово-лікарської комісії.

Позиція та висновки суду

Дослідивши письмові докази у справі № 160/12809/26, суд зазначив, що військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1487.

Суд звернув увагу, що персонально-якісний облік військовозобов’язаних передбачає ведення відомостей про таких осіб та внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ведення такого обліку покладено на районні та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас суд зазначив, що відповідно до законодавства громадяни під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом територіального центру комплектування для взяття на військовий облік, уточнення даних, визначення призначення на особливий період та проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Разом із тим суд встановив, що порядок проведення призову громадян під час мобілізації не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду осіб, яким вже надано відстрочку від призову на військову службу.

Суд послався на пункт 63 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, відповідно до якого військовозобов’язані, які звернулися із заявою про надання відстрочки, до ухвалення рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду, крім визначених законодавством випадків.

Також суд врахував, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову під час мобілізації не завершився, не направляються на медичний огляд, крім випадків, прямо передбачених Порядком №560.

Суд окремо наголосив, що положеннями Порядку №560 не передбачено направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду осіб, яким вже надано відстрочку від призову на військову службу.

Як встановив суд, на момент звернення територіального центру комплектування до органів Національної поліції через нібито непроходження військово-лікарської комісії позивач вже мав чинну відстрочку від мобілізації — до 4 травня 2026 року — у зв’язку з необхідністю догляду за тяжкохворим членом сім’ї.

У зв’язку з цим суд дійшов висновку, що внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку було протиправним.

Суд зазначив, що відповідач, посилаючись на нібито порушення правил військового обліку, направив до Національної поліції електронне звернення щодо доставлення позивача до територіального центру комплектування для складання адміністративного протоколу. Однак у застосунку «Резерв+» на момент такого звернення вже містилася інформація про чинну відстрочку від мобілізації.

Оцінюючи правомірність внесення відповідних відомостей до Реєстру, суд врахував положення Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Суд зазначив, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів є автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів для забезпечення військового обліку громадян України.

При цьому органами ведення Реєстру є, зокрема, районні та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних.

Суд дійшов висновку, що саме на територіальні центри комплектування покладено обов’язок ведення військового обліку та внесення відповідних відомостей щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного державного реєстру.

Проаналізувавши встановлені обставини справи, суд зазначив, що чинним законодавством не передбачено направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду осіб, яким вже надано відстрочку від призову на військову службу.

У зв’язку з цим суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку, а також направлення відповідної інформації до інформаційно-комунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України.

Суд зазначив, що для ефективного та повного захисту прав позивача необхідно зобов’язати відповідача виключити з Реєстру відомості про порушення правил військового обліку та скасувати електронне звернення від 30 жовтня 2025 року №Е3823743, направлене до інформаційно-комунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України.

У підсумку суд частково задовольнив адміністративний позов, визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо внесення відповідних відомостей до Реєстру та зобов’язав виключити інформацію про порушення правил військового обліку, а також скасувати електронне звернення до системи Національної поліції.

Суд також стягнув із відповідача на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1064,96 грн.

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