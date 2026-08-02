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Земельний податок: у ДПС розповіли, коли потрібен витяг про нормативну грошову оцінку землі

12:43, 2 серпня 2026
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Власникам та користувачам земельних ділянок нагадали правила подання витягу з нормативної грошової оцінки землі, а також роз’яснили, коли нові показники НГО потрібно застосовувати для розрахунку земельного податку.
Земельний податок: у ДПС розповіли, коли потрібен витяг про нормативну грошову оцінку землі
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Податкова служба нагадала платникам плати за землю, коли саме необхідно подавати до контролюючого органу витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку (НГО) земельної ділянки.

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Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України, такий витяг подається у двох випадках:

  • під час подання першої декларації — тобто при фактичному початку діяльності як платника плати за землю;
  • у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Водночас власники та користувачі земель можуть отримувати витяги з НГО необмежену кількість разів. Проте для розрахунку податкових зобов’язань враховуються лише ті показники оцінки, які набрали чинності відповідно до законодавства.

Коли нова оцінка змінює суму земельного податку

Нові показники нормативної грошової оцінки застосовуються для визначення плати за землю лише з моменту набрання ними чинності.

Порядок набрання чинності рішеннями органів місцевого самоврядування щодо встановлення НГО визначає стаття 271 Податкового кодексу України.

Місцеві ради:

  • ухвалюють рішення про встановлення або оновлення нормативної грошової оцінки;
  • мають оприлюднити такі рішення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування нової оцінки.

Якщо рішення оприлюднене пізніше встановленого строку, нова НГО може застосовуватися не раніше початку бюджетного періоду, що настає після планового.

У яких випадках діють винятки

Загальні правила щодо набрання чинності рішеннями місцевих рад не застосовуються до окремих земельних ділянок.

Йдеться про:

  • земельні ділянки державної та комунальної власності за межами населених пунктів, які передаються в оренду;
  • землі, щодо яких нормативна грошова оцінка раніше не проводилася або не була належним чином затверджена, якщо нова НГО таких земель перевищує оцінку відповідної площі ріллі по області.

У таких випадках рішення ради:

  • оприлюднюється не пізніше 10 днів із дня його прийняття;
  • застосовується з першого числа другого місяця після місяця прийняття рішення.

У ДПС звернули увагу, що платники іноді використовують витяги з нормативної грошової оцінки, сформовані за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 3 листопада 2021 року, навіть якщо після набрання чинності цією Методикою місцева рада не ухвалювала та не оприлюднювала рішення про затвердження нової технічної документації з НГО.

Таке застосування може призвести як до заниження, так і до завищення суми податкових зобов’язань.

Водночас у пункті 4 постанови №1147 передбачено, що технічна документація з нормативної грошової оцінки, затверджена раніше відповідно до вимог Податкового кодексу України, залишається чинною до моменту початку застосування нового рішення відповідної ради про затвердження оновленої технічної документації.

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