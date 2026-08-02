У Києві через спеку обмежили рух вантажівок: що потрібно знати водіям

Поліція повідомила про запровадження у Києві тимчасових обмежень на рух великовагового транспорту через підвищення температури повітря.

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У Києві апровадили тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту через підвищення температури повітря.

Як повідомили у поліції, за температури +28°C і вище вантажівкам заборонено пересуватися дорогами міста. Обмеження стосуються транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Такі заходи запроваджені для збереження дорожнього покриття в період спеки.

Водіям рекомендують перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також поблизу об’єктів дорожнього сервісу.

Про скасування тимчасових обмежень правоохоронці повідомлять додатково.

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