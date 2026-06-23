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Купівля житла за держпрограмами ускладнилася через оцінку нерухомості: Фонд держмайна просять втрутитися

16:25, 23 червня 2026
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Українці стикаються з труднощами під час купівлі житла за державними програмами через проблеми у сфері оцінки нерухомості та роботі Єдиної бази звітів про оцінку майна.
Купівля житла за держпрограмами ускладнилася через оцінку нерухомості: Фонд держмайна просять втрутитися
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Нотаріальна палата України звернулася до голови Фонду державного майна України Дмитра Наталухи щодо проблем, які виникають під час оцінки нерухомості при реалізації громадянами права на житло, що купується за державними програмами.

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У своєму зверненні НПУ наголошує, що недоліки у сфері оцінки майна та функціонуванні Єдиної бази звітів про оцінку створюють суттєві перешкоди для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу житла, зокрема за програмами державної підтримки.

У зв’язку з цим Палата просить ФДМУ вжити заходів для врегулювання проблемних питань. Зокрема, надати офіційні роз’яснення оцінювачам щодо неприпустимості включення до звітів про оцінку майна застережень, які фактично унеможливлюють використання таких звітів під час укладення угод із залученням державних коштів.

Також НПУ пропонує провести аналіз причин аномальних результатів, які формує Єдина база звітів про оцінку майна, та забезпечити її доопрацювання. Окремо порушується питання доступності процедури рецензування звітів про оцінку, а також необхідності оприлюднення інформації про оцінювачів, які мають право проводити оцінку майна для потреб державних житлових програм.

Серед інших пропозицій — спрощення процедури рецензування звітів, скорочення строків їх розгляду для державних програм до п’яти робочих днів та запровадження зрозумілого алгоритму дій для громадян, які бажають самостійно ініціювати рецензування оцінки.

У Нотаріальній палаті зазначають, що тривалий час проводили роз’яснювальну роботу серед нотаріусів щодо застосування законодавства у сфері оцінки майна та оподаткування, однак наразі проблеми на ринку нерухомості та в роботі Єдиної бази звітів про оцінку набули критичного характеру.

У зв’язку з цим НПУ закликала Фонд державного майна до спільної роботи над врегулюванням наявних проблем, аби гарантувати громадянам можливість реалізовувати свої житлові права та безперешкодно оформлювати правочини в умовах воєнного стану.

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Україна нерухомість

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